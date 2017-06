Salem Ökopunkte: Salem tritt Reto bei und nutzt Angebot der Markgräflich Badischen Verwaltung

Der Gemeinderat stimmte in der jüngsten Sitzung für den Beitritt zum Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben (Reko). Außerdem soll Angebot der Markgräflich Badischen Verwaltung genutzt werden.

Salem – Bei der Beschaffung von Ökopunkten, mit denen bei der Ausweisung neuer Bauflächen ein Naturausgleich geschaffen werden muss, wird die Gemeinde zweigleisig fahren. Sie wird der in öffentlicher Hand befindlichen Reko (Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH) beitreten und auf das Angebot der Markgräflich Badischen Verwaltung (MBV) zurückgreifen, die von ihr durch eigene Projekte generierten Ökopunkte zu erwerben. Damit folgte der Gemeinderat am Mittwochabend mehrheitlich einem Antrag von Arnim Eglauer (SPD). Ungeachtet dessen kann die Gemeinde weiterhin aber auch selbst Ausgleichsmaßnahmen in die Wege leiten und umsetzen.

Bei einer ersten Beratung über die Beschaffung von Ökopunkten Ende April stand lediglich ein Beitritt zur Reko zur Debatte. Mittlerweile hat es, wie Sabine Stark von der Gemeindeverwaltung erklärte, Gespräche mit der Markgräflich Badischen Verwaltung als weiterem Anbieter gegeben. Die MBV hat derzeit zwei große Ökoprojekte in der Umsetzung, die auf Salemer Gemarkung liegen. Die daraus resultierenden Ökopunkte bietet die MBV der Gemeinde exklusiv zum Kauf an. Im Gegenzug soll sich die Gemeinde verpflichten, die Ökopunkte bedarfsorientiert innerhalb der nächsten zehn Jahre abzurufen. Der Preis je Ökopunkt wird sich, wie Sabine Stark erläuterte, zum jeweiligen Abrufzeitpunkt am Grundpreis der Reko orientieren. Als garantierter Mindestpreis sollen jedoch 80 Cent je Ökopunkt vereinbart werden. Bei beiden Anbietern, der Reko und der MBV, kommt Starks Ausführungen zufolge noch eine Vorhalte- beziehungsweise Vermittlungsgebühr von sieben Prozent hinzu.

"Ich sehe mich nicht in der Wettbewerbsrolle mit der MBV", sagte Wilfried Franke, Direktor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben und Geschäftsführer der Reko GmbH, am Mittwochabend in der Gemeinderatssitzung. "Wir haben die Reko im Jahr 2014 aus purer Not an Ausgleichsflächen ins Leben gerufen", betonte Franke. Die Reko war ursprünglich auf den Verdichtungsraum Friedrichshafen-Ravensburg begrenzt. Nachdem zunehmend auch von Kommunen außerhalb dieses Bereichs Interesse an einer Beteiligung bekundet wurde, hat die Reko auch den übrigen Gemeinden im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg das Angebot zu einem Beitritt gemacht. Aber das soll eine einmalige Chance bleiben. "Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes werden wir die Tür nicht noch einmal öffnen", erklärte Franke.

Seinen Angaben zufolge ist so ein Regionaler Kompensationspool bisher einmalig in Deutschland, und er funktioniere sehr gut. "Wir wollen mit den Kompensationsflächen raus aus landwirtschaftlich ertragreichen Nutzflächen", betonte Franke. In den zurückliegenden zwei Jahren habe die Reko über sechs Millionen Ökopunkte erworben und an Kommunen beziehungsweise die beiden Landkreise weiterveräußert. Franke hob aber auch hervor, dass die Reko nicht alles richten kann, was in Bezug auf Ausgleichsmaßnahmen anfällt. "Was vor Ort machbar ist, muss auch vor Ort gemacht werden", sagte Franke.

Diese Strategie wurde auch von den Salemer Gemeinderäten gutgeheißen. Deshalb tendierten auch viele zu einer Zusammenarbeit mit der Markgräflich Badischen Verwaltung. "Hier sieht die Bevölkerung, was mit dem Geld, das wir für Ökopunkte ausgeben, geschieht", meinte etwa Ulrich König (FDP). Über seinen Antrag, die Ökopunkte nur von der Markgräflich Badischen Verwaltung zu beziehen, wurde jedoch nicht abgestimmt, weil der weitergehende Antrag von Arnim Eglauer, mit beiden Anbietern zusammenzuarbeiten, mehrheitlich befürwortet wurde.

