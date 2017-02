Salem Neuer Spielplatz für Rickenbach

Der Gemeinderat beauftragt die Firma Cucumaz mit der Erneuerung des Kinderspielplatzes. Diskussionen gibt es im Gremium wegen der Kosten. Alle Spielgeräte haben etwas mit dem Hennen-Motto zu tun.

Salem – Zum Komplettpreis von 62 500 Euro hat der Gemeinderat am Dienstagabend die Firma Cucumaz mit der Erneuerung des Kinderspielplatzes in Rickenbach beauftragt. Da im Vermögenshaushalt nur 50 000 Euro dafür veranschlagt sind, kam es in der Ratsrunde zu einer längeren Diskussion.

Der Spielplatz in Rickenbach wurde ehedem von der Dorfgemeinschaft hergestellt. Seither wurden hier und da immer wieder Spielgeräte ausgetauscht. Aber auch die sind in die Jahre gekommen und sehen dementsprechend aus, wie Bauamtsleiter Elmar Skurka anmerkte. Außerdem sei er sehr bescheiden ausgestattet. Dies soll mit der Neugestaltung anders werden. Die aus Wiggensbach im Allgäu stammende Firma Cucumaz ist bekannt für ihre originellen Spielplatzideen und, so betonte Skurka, auch für die hohe Qualität der Spielgeräte. In Salem hat sie in den vergangenen Jahren schon etliche Spielplätze realisiert. Sie alle haben ein bestimmtes Motto, das oft ortsbezogen ist. In Rickenbach ist es an die Narrenzunft, die Rickenbacher Hennen angelehnt. Alle Spielgeräte haben in irgendeiner Form mit dem Federvieh zu tun. Aus einer Riesenhenne entwickelt sich ein Kletterelement, schaukeln kann man in einem Hennennest, und dann kann man noch eine Henne mit Sand füttern, der hinten als Hennendreck gleich wieder herausquillt. So kam es zu dem Motivspruch "Hicke, hacke, Hennenka".

"Die Gestaltung dieses Spielplatzes ist in der Dorfgemeinschaft sehr positiv aufgenommen worden", erklärte Ortsreferent Walter Waggershauser. Auch am Ratstisch fand die Gestaltung durchaus Gefallen. Wenngleich Gemeinderat Ralf Gagliardi dies mit einer Einschränkung versah. "Im Auge eines Erwachsenen macht diese Optik schon etwas her, den pädagogischen Nutzwert solcher Designer-Elemente sehe ich allerdings nicht", meinte der Sozialpädagoge. Er sei grundsätzlich für einfache Geräte.

Von Kosten sprach Gagliardi in diesem Zusammenhang nicht. Die Kostenfrage wurde von Ursula Hefler (FWV) angeschnitten. "62 000 Euro sind ein stolzer Preis", sagte sie und richtete an die Verwaltung die Frage, ob man nicht etwas abspecken könnte, um in den im Haushaltsplan veranschlagten Rahmen von 50 000 Euro zu kommen. Ulrich König (FDP) lag diese Kostenüberschreitung ebenfalls auf dem Magen. "Ich stimme diesem Spielplatz zu, aber mit Bauchgrimmen", mahnte er die Einhaltung der Haushaltssatzung an. Bürgermeister Manfred Härle sah in der Kostenüberschreitung indessen keinen ungewöhnlichen Vorgang. Kostenüberschreitungen ergäben sich sogar bei Planungen, die mit einer Kostenschätzung unterlegt seien. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans habe man aber für den Rickenbacher Spielplatz noch nicht einmal eine Planung gehabt. Die 50 000 Euro habe die Verwaltung einfach aufgrund von Erfahrungswerten grob veranschlagt.

Bauamtsleiter Skurka konnte anhand von Preisvergleichen belegen, dass Katalogware in Cucumaz-Qualität kaum billiger wäre. Cucumaz erbringe zudem alle Leistungen von der Planung bis zur TÜV-Abnahme. Der Bauhof müsse lediglich die alten Geräte abbauen.

Das gestalterische Motto des neuen Rickenbacher Kinderspielplatzes lehnt sich an die Rickenbacher Narrenzunft und damit an die Überlieferung einer wahren Begebenheit an, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg zutrug. Damals waren französische Besatzungstruppen im Dorf stationiert. Sie sollen es vor allem auf Hühnerfleisch abgesehen und mit dem Federvieh im Dorf ihren Speiseplan bereichert haben, bis auch das letzte Gegacker verstummt war. Doch ein einziges Huhn hat sich vor dem ihm drohenden Schicksal aus dem Staub gemacht und sich in einer Obstwiese verkrochen, bis die Luft wieder rein war. Nach Abzug der Truppen wackelte es wieder ins Dorf, und zur großen Überraschung der Rickenbacher mit einer Schar von Küken im Gefolge. (er)