Salem Neue Vereinbarung für Gemeinschaftsschule: Schulverbund soll sich an Kosten beteiligen

Der vor drei Jahren vom Salemer Gemeinderat gefasste Beschluss hat nun Konsequenzen auf den Schulverbund. Weil die Gemeinschaftsschule auch von Schülern aus anderen Gemeinden besucht wird, strebt Bürgermeister Manfred Härle eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung an.

Salem (as) Der vor drei Jahren vom Salemer Gemeinderat gefasste Beschluss, die am Bildungszentrum eingerichtete Haupt- und Werkrealschule sowie die Realschule auslaufen zu lassen und dafür eine Gemeinschaftsschule einzurichten, hat nun Konsequenzen auf den Schulverbund, zu dem sich die Gemeinden Salem, Frickingen, Heiligenberg und Uhldingen-Mühlhofen in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zusammengeschlossen haben. Diese wird obsolet, weil sie sich nicht auf die Gemeinschaftsschule bezieht. Weil die Gemeinschaftsschule aber auch von Schülern aus anderen Gemeinden besucht wird, strebt Bürgermeister Manfred Härle eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung an, die alle diese Kommunen einschließt.

Im Klartext heißt das: Diese sollen sich an den laufenden sowie an den Investitionskosten für das Bildungszentrum beteiligen. „Es kann nicht sein“, so Härle, „dass die Gemeinde Salem als Schulträger bei einem Anteil von rund 50 Prozent auswärtiger Schüler diese Kosten zu 100 Prozent trägt“.

Vor kurzem erhielten deshalb alle Gemeinden, aus denen Schüler die Gemeinschaftsschule besuchen, ein Schreiben aus Salem, mit dem abgefragt wird, inwieweit sie bereit sind, eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung einzugehen und sich an den Kosten zu beteiligen. „Ich hoffe, dass sich das auf freiwilliger Basis regeln lässt“, sagt Härle. Er weiß aber auch, dass er mit seinem Schreiben an die umliegenden Kommunen mit dem Ansinnen, sich an den Kosten zu beteiligen, hier und da auch auf Widerstände stoßen könnte.

Für diesen Fall weiß er allerdings das Schulgesetz und ein Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart auf seiner Seite. Nach dem Schulgesetz obliegt Gemeinden, so zitiert Amtsleiter Michael Lissner sinngemäß daraus, „nämlich die Pflicht, gegebenenfalls im Rahmen eines Schulverbunds eine zentrale leistungsfähige Schule gemeinsam zu unterhalten“. Das Verwaltungsgericht Stuttgart setzte dafür sogar eine klare Marke. Danach können „geborene Schulträgergemeinden“ wie Salem von anderen Gemeinden eine Kostenbeteiligung einfordern, wenn der auswärtige Schüleranteil 50 Prozent beträgt. Dies ist nach dem aktuellen Stand in Salem der Fall. Die Gemeinschaftsschule, die augenblicklich bis zur Klasse 7 aufgebaut ist, wird zu 49,8 Prozent von Schülern aus Salem besucht. 50,2 Prozent der Schüler kommen aus elf Gemeinden aus dem näheren Umkreis.

Deshalb sieht Bürgermeister Härle gute Chancen, eine Kostenbeteiligung dieser Gemeinden erwirken zu können. Möglichst auf freiwilliger Basis. „Ansonsten wird sich zeigen, wer sich durchsetzt“, deutet er an, dass er auch den Rechtsweg nicht ausschließen wird. Auf jeden Fall strebt er einen zeitnahen Abschluss einer regelnden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den betreffenden Kommunen an. Denn in den kommenden Jahren stehen einige Investitionen am Bildungszentrum an, die auf die räumlichen Anforderungen für den Betrieb einer Gemeinschaftsschule ausgerichtet sind.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Salem wurde vor drei Jahren eingerichtet. Sie umfasst augenblicklich die Klassen fünf bis sieben und wird von 259 Schülern besucht. Der Auswärtigenanteil beträgt 49,8 Prozent. Aus der Gemeinde Salem stammen 129 Schüler, aus Uhldingen-Mühlhofen 39, aus Frickingen 21, aus Heiligenberg 19, aus Deggenhausertal 15, aus Markdorf elf, aus Überlingen zehn, aus Bermatingen neun, aus Meersburg und Hagnau jeweils zwei und aus Herdwangen-Schönach und Oberteuringen jeweils einer. (er)