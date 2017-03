Salem Neue Hauptsatzung: Mehr Befugnisse für Bürgermeister Härle

Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür entschieden, dass Bürgermeister Manfred Härle mehr Entscheidungsbefugnisse in Personalangelegenheiten erhält und die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Wertgrenzen erhöht werden.

Nach den Statuten der neuen Hauptsatzung, die vom Gemeinderat am Dienstagabend mehrheitlich verabschiedet wurde, bekommt der Bürgermeister mehr Entscheidungsbefugnisse in Personalangelegenheiten, und die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Wertgrenzen für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln steigen von 30 000 Euro auf 50 000 Euro.

Zwei Mal hat der Gemeinderat über die Änderung der Hauptsatzung beraten, ehe er sie nun beschlossen hat. Vor allem die von der Verwaltung vorgeschlagene Heraufsetzung der Wertgrenzen, über die der Bürgermeister künftig selbst verfügen kann, rief in der vorangegangenen Sitzung in Teilen des Gemeinderats Unbehagen hervor. Daraufhin schlug Bürgermeister Manfred Härle eine Vertagung des Beschlusses vor und rief die Fraktionen auf, eigene Vorschläge einzubringen. Von der GOL (Grüne offene Liste) kam der Vorschlag, die in die Zuständigkeit des Bürgermeisters fallenden Wertgrenzen auf 40 000 Euro anzuheben. Diesen Betrag, der in der Mitte zwischen der bisherigen Höhe und der von der Verwaltung vorgeschlagenen neuen Wertgrenze liegt, hielt die GOL für einen Kompromiss zwischen der angestrebten Verwaltungsvereinfachung und dem ureigenen Auftrag des Gemeinderats zur Mitwirkung und Mitgestaltung. Diesen Auftrag sahen die Gegner durch die Anhebung der Wertgrenze auf 50 000 Euro zu sehr beschnitten.

Zu den Wertgrenzen hatten auch die Freien Wähler eine Stellungnahme eingereicht. Anders wie die GOL waren sie aber nicht zu einer einheitlichen Meinung gekommen. "Es wird sowohl die Meinung vertreten, dass dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt werden kann. Andererseits", so heißt es in der Stellungnahme, "wird von Fraktionsmitgliedern in Bezug auf die Anhebung der Wertgrenzen keine Notwendigkeit gesehen, Zuständigkeiten vom Gemeinderat zum Bürgermeister zu übertragen." Letzteren Fraktionsmitgliedern erscheine die bisherige Handhabung praktikabel und dem Wählerauftrag gerecht. Gegen die Anhebung der Wertgrenzen hatten sich vor Monatsfrist Henriette Fiedler und Stephanie Straßer ausgesprochen. Weil der Vorschlag der Verwaltung der weitestgehende unter den drei Anträgen war, ließ Bürgermeister Härle zunächst über diesen abstimmen. Hierfür gab es 13 Ja-Stimmen und somit eine Stimme mehr als die für die Änderung der Hauptsatzung erforderliche qualifizierte Mehrheit. Qualifizierte Mehrheit heißt, dass mehr als die Hälfte aller Ratsmitglieder – die, die nicht anwesend sind, eingerechnet – zustimmen müssen.

Drei Bürgermeisterstellvertreter

Ein weiterer Antrag war von der FDP eingegangen. Dieser betraf die Anzahl der Bürgermeisterstellvertreter. Die Verwaltung hatte in ihrem Satzungsentwurf vorgeschlagen, jeweils nach den Kommunalwahlen zu entscheiden, ob je nach Bedarf zwei oder, wie es augenblicklich Usus ist, drei Bürgermeisterstellvertreter eingesetzt werden. Die FDP konnte sich mit dieser Beliebigkeit nicht anfreunden. Wenn es notwendig sei, einen dritten Stellvertreter einzusetzen, so sei diese Notwendigkeit dauerhaft gegeben, argumentierten die Freien Demokraten. Ihrem Antrag, die Bedarfsregelung zu streichen und sich auf drei Bürgermeisterstellvertreter festzulegen, folgten 15 Ratsmitglieder.

Mehrheitsregelungen

Die Gemeindeordnung unterscheidet zwischen einer einfachen und einer qualifizierten Mehrheit. Die qualifizierte stellt eine höhere Hürde dar und kommt nur in besonders entscheidenden Fragen wie beispielsweise der Hauptsatzung zum Tragen. Die Hauptsatzung stellt das Verfassungsorgan einer Gemeinde dar.

In der Regel reicht bei Gemeinderatsentscheidungen die einfache Mehrheit. Das heißt, es muss zu einer Mehrheit der in der Gemeinderatssitzung anwesenden Gremiumsmitglieder kommen. Ein Beispiel: Am vergangenen Dienstag waren 21 von 23 Gemeinderatsmitgliedern, zu denen auch der Bürgermeister zählt, anwesend. Für die einfache Mehrheit wären dann elf Stimmen erforderlich gewesen.

Bei der qualifizierten Mehrheit kommt es immer auf die tatsächliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats an. Einschließlich des Bürgermeisters hat der Salemer Gemeinderat 23 Mitglieder. Die qualifizierte Mehrheit ist demnach immer dann erreicht, wenn zwölf Stimmen (mehr als die Hälfte) für einen Beschlussvorschlag votieren.