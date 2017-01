Salem Neubaugebiet Stefansfeld Nord-Ost: Grünes Licht für 72 Bauplätze

Rat stimmt Neubaugebiet Stefansfeld Nord-Ost zu. GOL fordert etappenweise Erschließung der Fläche

Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat am Dienstagabend die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Neubaugebiet Stefansfeld Nord-Ost beschlossen. Nach einem Entwurf des Überlinger Planungsbüros Helmut Hornstein sind hinter dem Edeka-Neukauf auf 5,1 Hektar 72 Bauplätze vorgesehen.

Kontroverse Diskussionen entspannen sich an der von der GOL (Grüne Offene Liste) aufgeworfenen Frage, ob das gesamte Areal in einem Zuge oder abschnittsweise erschlossen werden soll. Ursprünglich waren zwei Etappen geplant. Da die Gemeinde im vergangenen Jahr aber unerwartet eine Fläche von zwei Hektar hinzukaufen konnte, entschied die Verwaltung, die gesamte Fläche überplanen zu lassen. Und zwar mit dem Ziel, sie auch in einem Zuge zu erschließen.

Ulrike Lenski (GOL) meldete Bedenken an. "Wir müssen auch an spätere Generationen denken und für sie noch Möglichkeiten zur Ausweisung von Baugebieten offenhalten", sprach sie sich dafür aus, es bei dem ursprünglich geplanten Abschnitt zu belassen. Damit stieß sie bei Bürgermeister Manfred Härle nicht auf offene Ohren. Das letzte Baugebiet habe man 2007 mit dem Roten Torkel in Mittelstenweiler ausgewiesen, machte er, an Lenski gerichtet, deutlich, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren sehr zurückhaltend in der Ausweisung von Baugebieten gewesen sei. Der Druck, der sich dadurch bei der Nachfrage nach Bauplätzen aufgebaut habe, sei enorm. Die Erschließung des Areals in einem Zuge begründete Härle auch mit wirtschaftlichen Aspekten. "Das, was wir dabei gegenüber einer etappenweisen Erschließung einsparen, sollten wir besser den Grundstückskäufern zugutekommen lassen.

" Die Bauland- und daher auch die Mietpreise seien ohnehin schon durch die Decke gegangen. In einem Zuge erschließen heiße nicht zwangsläufig, dass alle Grundstücke auf einen Schlag verkauft werden müssten, argumentierte Härle. Mit welcher Geschwindigkeit sie vermarktet würden, das habe der Gemeinderat in der Hand.

Gegen eine Erschließung in einem Zuge sprach sich auch Henriette Fiedler (FWV) aus. Sie stellte den Antrag festzulegen, dass das Areal zeitversetzt erschlossen wird. Mit zwölf Nein- und acht Ja-Stimmen wurde dieser Antrag jedoch abgelehnt. Fiedler äußerte sich auch kritisch über die Gestaltung des Bebauungsplans. "Die Optik mit den quadratisch-gerade angelegten Erschließungsstraßen überzeugt mich nicht sehr." Ferner bemängelte sie den Grünflächenanteil: Sechs Prozent seien sehr wenig. Deshalb schlug sie vor, einige Bauplätze zugunsten von mehr Grünflächen zu streichen.

Ulrich König (FDP) sah hingegen keinen Mangel an Grün. Man müsse auch das Grün in den Gärten berücksichtigen. "In ein paar Jahren haben wir hier aufgrund der mit dem Bebauungsplan gekoppelten Pflanzgebote eine schöne Grünlandschaft", war er sich sicher. König hielt den Bebauungsplan für ein effizient und wirtschaftlich angelegtes Konzept. Dies war auch das Anliegen von Städteplaner Helmut Hornstein. Unter dem Gesichtspunkt des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden habe er die Grundstücke relativ knapp zugeschnitten, betonte er. Auch die zweigeschossige Bebauung trage diesem Aspekt Rechnung.

Mit 13 Ja-Stimmen bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Vom 6. Februar bis zum 6. März besteht im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung die Möglichkeit, Anregungen und Einwendungen vorzubringen.

Gleichzeitig mit dem Aufstellungsbeschluss stimmte der Gemeinderat auch dem Antrag auf Änderung des Flächennutzungsplans zu. Als Kompensation für die Mehrfläche im Baugebiet Stefansfeld Nord-Ost werden andere Bauflächen aus dem jetzigen Flächennutzungsplan herausgenommen.

Der Planentwurf

Das Neubaugebiet Stefansfeld Nord-Ost umfasst eine Gesamtfläche von5,1 Hektar. Nach dem Planentwurf sind 66 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser vorgesehen und sechs Grundstücke für den Geschosswohnungsbau mit bis zu drei Stockwerken. Die Anbindung der Wohnstraßen erfolgt über das benachbarte Wohngebiet Weildorfer Hardt. Ferner ist eine Anbindung an die Heiligenberger Straße vorgesehen. Innerhalb des Neubaugebiets sind 48 öffentliche Stellplätze geplant. Außerdem soll auch ein Spielplatz angelegt werden. (er)