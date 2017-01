Salem Narrenverein Tüfingen: Präsident kündigt Rücktritt nach dieser Amtsperiode an

Nach seiner fast einstimmigen Wiederwahl kündigte Artur Keller an, dass er nach Ablauf der neuen Amtsperiode das Zepter endgültig abgeben wird.

Mit der traditionell am Vorabend von Dreikönig stattfindenden Jahresversammlung startete der Narrenverein Tüfingen mit seinem für weitere drei Jahre gewählten Präsidenten Artur Keller in die fünfte Jahreszeit. Als erste Amtshandlung nach der Wiederwahl zeichnete er langjährige Vereinsmitglieder mit dem Treueorden aus.

Artur Keller ist der unumstrittene Regent der Tüfinger Störche. Er steht seit 25 Jahren als Präsident an der Vereinsspitze. Nach seiner fast einstimmigen Wiederwahl kündigte er allerdings an, dass er nach Ablauf der neuen Amtsperiode das Zepter endgültig abgeben werde. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden auch Dieter Groß und Markus Walz als Beisitzer im Narrenrat in ihren Ämtern bestätigt.

"Schön, dass es langsam wieder degege goht", freute sich Artur Keller auf die beginnende Fasnet. Im vergangenen Jahr sei sie wieder gut gelaufen, berichtete er. Dasselbe gilt für den Salemer Weihnachtsmarkt, an dem sich der Narrenverein Tüfingen regelmäßig beteiligt. Nach Angaben von Säckelmeisterin Ute Podsadlowski konnten die Störche dabei einen Gewinn in Höhe von 2600 Euro verzeichnen. Unter dem Strich aber musste sie in der Jahresbilanz ein Minus von 110 Euro verbuchen. Bei dem guten Rücklagenpolster, das sich die Tüfinger Störche geschaffen haben, ist das ein verschmerzbarer Betrag. Daher hatten die Mitglieder auch nichts dagegen einzuwenden, dass sich das Präsidium dafür ausgesprochen hat, mit bis zu 600 Euro die Kosten für die Restaurierung des Wegkreuzes an der Abzweigung zum Affenberg zu übernehmen. Damit wurde einem Antrag von Ortsreferent und Vereinsmitglied Willi Bosch stattgegeben.

Doch nicht allein deshalb lobte Bürgermeister-Stellvertreter Peter Frick das Wirken des Narrenvereins. Es sei erfreulich, meinte er, wenn es auch in den kleinen Teilorten der Gemeinde funktionierende Vereine gebe, die die Dorfgemeinschaft beleben würden. Dazu trugen auch die sieben Vereinsmitglieder bei, die Artur Keller für ihr jahrzehntelanges Engagement auszeichnete. Für ihre 30-jährige Vereinszugehörigkeit erhielten Gisela Schneider und Kordula Sick den goldenen Treueorden. Den silbernen Treueorden (20 Jahre) bekamen Matthias Sick, Stefan und Markus Walz sowie Thomas und Markus Maier. (as)