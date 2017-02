Salem Narrenschau: Goldkäfer geben sich politisch bis heiter

Der Narrenverein Goldkäfer hat wieder eine bunte Narrenschau veranstaltet. Geboten wurde viel Unterhaltung, aber auch kritische Worte fanden Platz in dem Programm.

Ein ungewohnt politisches Grußwort richtete Goldkäfer-Präsident Dieter Kelm an das Publikum. "Wer offen sich als Narr bekennt, ist nicht der größte Narr am End", zitierte er Altnarr Robert Lehn und fuhr fort, "Horror-Clowns, die allenthalben, zu Präsidenten sich entfalten/ Morgenluft, so sagen Prognosen, wittern überall die braunen Hosen." Klem rief dazu auf, den Rattenfängern nicht zu folgen und das gemeinsame Staatswesen zu hüten. "Seiet wachsam, aber klug, denn Seckel, gibt es auf der Welt genug." Dann bekam er die Kurve zur Narretei, die an diesem Abend gefeiert wurde.

Die Gruppen des Narrenvereins Goldkäfer hatten wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Den Auftakt machte aber die Tanzgarde aus Weildorf. Unter der Leitung von Ute Ziegler bezauberte der Tanz der kleinen Mädchen. Die Großen hatten einen exakt einstudierten Cancan mitgebracht. Tusnelda, alias Renate Keller, hatte wieder Pikantes aus ihrem Privatleben mitgebracht, und nahm sich selbst aufs Korn. "Ich bin wie ein Diamant, mich kann man nur mit Fassung ertragen." Die Lacher hatte sie auf ihrer Seite. Der Narrensamen in Person von Melina Dietz und Lara Meyer wollte seinen eigenen Programmpunkt. Als Supergirl und Batgirl begeisterten sie mit ihren Tänzen zu Hiphop und Deutschpop die Narren. Ohne Zugabe durften sie nicht von der Bühne.

Richtig sozialkritisch waren die Besenweiber. In einer Vollmondnacht erwachten Waschmaschine und Herd zum Leben. Sie philosophierten, warum sie auf dem Wertstoffhof gelandet sind, obwohl sie noch funktionsfähig sind. Und ob sich die Menschen selbst abschaffen. Roboter übernahmen schließlich Welt und Narretei. Hinüber war es mit der Ausgelassenheit und dem Spaß – umgesetzt in einem beeindruckenden Ballett. "Mensch zu 100 Prozent": Ein närrischer Aufruf, Mensch zu bleiben, wunderbar geschrieben und choreografiert von Julia Knapp. Mit Celine Müller wurde es wieder warm ums Herz, begleitet von der Goldkäfermarie wurde es rockig. Im zweiten Teil lebte Hildegard Knef auf. Ein Zimmermann auf der Bühne als Hildegard Knef und Celine Müller im Publikum singend und Rosen verteilend. Renate Geiger und Ingrid Fuchs saßen am Alzheimer-Strand am Schlosssee und lästerten über die Halbprominenten aus der Gemeinde. Auch der Schultes bekam mit dem "Härle-Denkmal" sein Fett weg: "Das Rathaus gibt es schon – in Ravensburg als Knast." Auch vor der Intimrasur bei Männern machten sie keinen Halt: "Auf einem gemähten Rasen sieht jeder Zwerg wie ein Riese aus." Zufall oder gewollt, es folgten die Bierkärhexen mit "Trubel im Dschungel". Unter der Anleitung von Tanja Oswald zeigten sie, welche Stimmungskanonen sie sind. Nur Narren vermögen es, Südseetänze, Löwen, Flamingos und Macarena unter einen Hut zu bringen.