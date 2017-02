Salem-Altenbeure Narrenmesse in Altenbeuren: Ernste Worte in gereimter Form

Narrenmesse in Altenbeuren: Ernste Worte in gereimter Form

Pfarrer Peter Nicola verbindet bei der Narrenmesse in der Antonius-Kapelle den Ernst des Lebens mit der Freude der Fasnet.

"Mir Altebieremer sind a Volk voll närrischem Temprament" – das stimmt: Altenbeuren war nie politisch selbstständig, das Dorf war Teilort von Beuren. Aber dieser Weiler macht's aus, dass es in der Gemeinde Salem aus ihren früher elf selbstständigen Gemeinden zwölf Narrenvereine gibt: Die "Schlüsselbieter" in Altenbeuren machen das Dutzend voll. Ihrem herausgehobenen Status entsprechend, feierten die Altenbeurener im Häs mit ihren Gästen am Vorabend des hochnärrischen "Schmotzige Dunschdig" in der Antonius-Kapelle eine Narrenmesse.

Von der Empore schlug das "Altenbeurener Münschderorcheschder" mit aus bekanntem Grund Verstärkung aus Rielasinger-Arlen blasmusikalisch den närrischen Takt an: "Lobt den Herren, ihr eitelen Gecken und Narren kommet zu Hauf, legt noch ein Dankeschön drauf" – "die Hände zum Himmel" und ein "Halleluja -d as Paradies ist längst schon da" – der närrische Duktus war tonangebend.

Pfarrer und Dekan Peter Nicola würzte die Mess-Liturgie mit geschliffenem Wort in gereimter Predigt über des Evangelisten Matthäus Seligpreisungen. "Narri-Narro" grüßte er, aber auch mit "Grüß Gott!" und für die Jugend "Hi". Ihn plagte Bauchweh, weil alle Sünder und Frommen im Gottesdienst, "ja sogar die Satansbraten ä närrisch Predigt heut erwarten." Ihm gehe es "nicht um Klamauk und Firlefanz", sondern um die Botschaft, die "Frohe Botschaft", wie Jesus sie nennt. Durchaus anspruchsvoll sei sie: Feinde lieben, Frieden stiften, niemand hassen. "Ich finde es gut, dass unser Herr Jesus nicht einfach so tut, als ob in der Welt alles gut ist und schön.

" Die Welt eben, "wie sie nun mal ist – mit Gewalt, Feindschaft und Zwist, böse Worte, Gezänk und Streit, da gibt's auch Lüge und Bosheit und Neid." Und weiter: "Was tun? Den Kreislauf durchbrechen und nicht eher ruh'n, bis wir Menschen endlich begreifen, dass gilt: Es ändert sich nichts, solang jeder Gleiches mit Gleichem vergilt."

Es geht "um viel Mut, dass einer anfangen muss, den ersten Schritt tut." Ich verlass mich auf euch, "grüße euch in Gottes Namen und rufe Halleluja Amen!" In der Narrenmesse waren Botschaft Jesu und Lebenswelt der Menschen ganz nah beieinander.

Weitere Messen mit gereimter Predigt für Gläubige auch im Häs: Samstag, 25. Februar 16 Uhr, Pfarrkirche Lippertsreute und Sonntag, 26. Februar, 9.15 Uhr, Münster Salem.