Die Narrenelternpaare der zwölf Salemer Narrenvereine geben einander das Ja-Wort auf Zeit.

Trauungen hatten in den beiden zurückliegenden Tagen in Salem Hochkonjunktur. Mit dem finalen Ausbruch der fünften Jahreszeit haben sich in den zwölf Salemer Narrenvereinen die Narrenelternpaare das Ja-Wort auf Zeit gegeben.

Schon am Mittwochabend schworen sich in Buggensegel Sandro vom Hennebuckel und Gabi von der Gruler-Insel (Sandra Oßwald und Gabi Gruler) erneut die Treue, nachdem sie die zurückliegenden vier Jahreszeiten getrennte Wege gegangen. Aufgebrezelt und gut aufgelegt erschienen sie im Dorfwirtshaus "Frohsinn", wo sie von einer aufgekratzten Hochzeitsgesellschaft umjubelt und von Standesbeamtin Tina Ill in Empfang genommen wurden.

"Wollt ihr – du do mit dere und du do mit dem do – werden unser Narrenelternpaar? So antwortet mit: Ja, mir wend", bediente sich die Standesbeamtin bei der Gewissensfrage makellos der alemannisch-närrischen Amtssprache und erinnerte das Brautpaar daran, dass mit dem "Ja" auch gewisse Pflichten verbunden sind. "Ihr derfet bis zum Aschermittwoch esse und au suufe, ihr mond bloß allemol au Hoorig rufe und de Narresome im Brauchtum unterrichte." Kaum war der Tusch der Buggensegler Stadtkapelle "Hau ins Gschirr" verklungen, gratulierte Narrenpräsident Tobias Gruler den Neuvermählten.

Hochzeremoniell ging es am Schmotzige Dunschdig auch im Mimmenhauser Goldkäfernest zu. Hier nahm sogar der Ortsreferent Herbert Sorg vor dem alten Rathaus höchstpersönlich die Trauung von Albertine von Schmidingen und Christian von Dietzingen (Albert Schmid und Christian Dietz) vor. Sie gaben sich vor zahlreichen Zaungästen bereits zum 24. Mal den Hochzeitskuss, ehe der Narrenbaum gestellt wurde.