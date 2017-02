Salem-Neufrach Närrisches Vergnügen im Zauberwald

Zum Fasnachts-Kehraus präsentierten sich die Senioren des Neufracher Seniorenkreises in närrischer Höchstform. Im bunt dekorierten Zauberwald-Saal fühlten sie sich spürbar wohl.

Am Anfang zog die fein kostümierte Zwergenschar (Seniorentanzgruppe) auf die Bühne und tanzte in fröhlicher Anmut zu "Adelheid, schenk mir einen Gartenzwerg" und "Oben auf dem Berg, ja da steht ein Zwerg". Es wurde gefeiert, bewegungsfreudig geschunkelt und getanzt, herzhaft gesungen und herzerfrischend gelacht. Für furiose Stimmung sorgten am E-Piano Siggi Kienle und auf der Gitarre Kaya Sick.

Durch das fantastische Programm mit zündenden Ideen und grandioser Umsetzung führte dezent und humorvoll Senta Lutz. Sie begrüßte in Versform die frohgelaunten Besucher, die den toll dekorierten Narrensaal füllten. Oberzwerg Senta Lutz nahm in närrischer Manier auf die Schippe, wo ihre Neufracher Zwerge mit nächtlichen Fleiß in der Gemeinde gefordert sind und waren: Bei den Vorarbeiten zur Neuen Mitte, an der Genehmigung des Aiports in Salems Zentrum und an der U-Bahn vom Neufracher Rathaus zur Mitte sowie bei der Sanierung der katastophalen Nüffernstraße.

"Zwergle uff me Haufe"

Ortsreferent Wilhelm Gindele überbrachte seine Grüße humorvoll in Versen. "Bei soviel Zwergle uff me Haufe, ka me doch bestimmt eins kaufe." Lydia Schappeler warb in ihrem Beitrag als Kräuterwieble für allerhand natürliche Gesundheitsprodukte für alte Leute. Doch: "Es gibt kei Kräutle gegen Trübsal, die Medizin moss jeder selber finde." In einem amüsanten Sketch besuchten Christa Tressel und Joseph Oßwald ein Grand Hotel zu einem "bsundere Esse". Doch nach allerhand Problemen mit der Speisekarte landeten beide bei "Kuttle und Brotherdepfel".

Der Höhepunkt kam zum Schluss. In einem Singspiel wurde das bildhübsche Schneewittchen Pirmin Kretz von der bösen Königin Senta Lutz vergiftet. Doch das Königskind Hubert Lutz sorgte für das bekannt gute Ende des Märchens.