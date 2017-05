Salem Musikverein Weildorf feiert Geburtstag: 90 Jahre und kein bisschen leise

Beim tradtionellen Gassenfest feiert der Musikverein Weildorf sein 90-jähriges Bestehen. Auch dank des Wetters sind alle drei Festtage ein Erfolg. Einer der Höhepunkte ist einmal mehr das Teilortkegeln auf der historischen Kegelbahn.

Das diesjährige Gassenfest des Musikvereins Weildorf stand ganz im Zeichen des 90-jährigen Vereinsbestehens. Zahlreiche Gäste feierten mit den Musikern rund um die historische Holzkegelbahn, die der Weildorfer ganzer Stolz ist. Und der Musikverein tat alles, um die Gäste bei Laune zu halten: Mit vielfältiger Blasmusik, Kegelbahn-Gaudi, Bachentenrennen und Tanzeinlagen. Dass auch das Wetter an den gesamten drei Festtagen wunderbar mitspielte, hat die große Geburtstagsfeier vollends rundgemacht.

Den musikalischen Auftakt besorgte am Freitagabend der Musikverein Weildorf selbst und zog dabei alle Register, frei nach dem Motto: Hört her, was aus dem Kind geworden ist, das vor 90 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. Marsch und Polka beherrschte man in jungen Jahren schon. Heute sind auch Evergreens und Filmmelodien eine Selbstverständlichkeit. Und wer hätte einst gedacht, dass der Musikverein Weildorf an seinem 90. Geburtstag sogar eine authentische Alphorneinlage in seinem Repertoire hat.

Dafür war es damals, im Jahr 1927, etwas Alltägliches, dass auf der Holzkegelbahn im Biergarten der Brauerei Adler die Kugeln rollten und die Kegel fielen. Heute gilt das als nostalgisches Spektakel, das seinesgleichen sucht.

Seit die Gemeinde das Kulturdenkmal von Grund auf restaurieren ließ, gehört das Teilortskegeln, bei dem sich die Salemer Teilorte und der kirchensprengelmäßig zu Weildorf zählende Frickinger Teilort Leustetten im mehr oder weniger sportlichen Geschick mit dem Schieben der Holzkugeln auf den Holzplanken messen, zu einem der Höhepunkte des Weildorfer Gassenfestes. "Seit sechs Jahren ist dies ein wechselhafter und spannender Wettstreit unter den Teilortsmannschaften", eröffnete Gerhard Wachter, Vorsitzender des Kegelbahn-Freundeskreises, das Turnier, bei dem Spaß und Ehrgeiz mal mehr oder weniger das bestimmende Element sind. Klaus Bäuerle aus Neufrach jedenfalls freute sich diebisch, dass nach sechs Jahren der Wanderpokal endlich einmal an den zweitgrößten Salemer Teilort ging, nachdem in der Vergangenheit oft die kleinsten Teilorte den Großen die lange Nase gezeigt hatten.

Beim Gruppen- und Vereinskegeln am gestrigen Sonntag wurde die Holzkegelbahn rege genutzt. Eingeläutet wurde der Sonntag mit einem Festgottesdienst. In seiner Predigt würdigte Dekan Peter Nicola das Wirken des Musikvereins Weildorf. "Seit 90 Jahren bringt die Musikkapelle Weildorf zur Freude wie zum Trost der Menschen Noten zum Klingen", sagte er.

Blick in die Geschichte

Auch beim Musikverein Weildorf gilt das Naturprinzip: Die Zeugung erfolgt vor der Geburt. Der Ursprung des Musikvereins Weildorf liegt nämlich nicht im Spielen von Blasinstrumenten, sondern ist im Mandolinen-Spiel verortet. Davon zeugt ein Foto aus den Anfängen der 1920er-Jahre mit Rudolf Lässer und Hermann Männer als Mandolinenspieler. Dies war die Zeit, in der sich in der Region die ersten Musikvereine gründeten.

1927 wurde auch in Weildorf eine Blasmusikkapelle aus der Taufe gehoben. Das Geld für die benötigten Instrumente wurde durch eine Haussammlung aufgebracht. Auch die damals noch eigenständige Gemeinde Weildorf schoss einen Obulus bei. Schließlich verfügte man über ein Startkapital von 1000 Reichsmark. Geprobt wurde in der Wohnstube der Familie Klotz.

Deren Anwesen ist auch die Wiege des Gassenfestes. Unter den Schatten spendenden Kastanienbäumen veranstaltete der Musikverein im Jahr 1979 das erste Gassenfest. Vor sechs Jahren ist man auf den Dorf- und Festplatz umgezogen, den die Gemeinde rund um die restaurierte historische Holzkegelbahn angelegt hat. (er)