Salem Musikverein Neufrach verschreibt sich "Weg zu hoher Qualität"

Vorsitzender Magnus Wächter hat bei der Jahresversammlung über Meinungsverschiedenheiten bei den aktiven Musikern gesprochen.

In wirtschaftlicher Hinsicht ist es beim Musikverein Neufrach gut gelaufen. Mit dieser Feststellung begann Magnus Wächter, der in der Jahresversammlung am Mittwochabend zum zweiten Mal zum Vorsitzenden gewählt wurde, seinen Bericht. Und auch nachwuchsmäßig sind die Neufracher im Vergleich zu manch anderen Musikvereinen ganz gut aufgestellt.

Zurzeit hat der Musikverein Neufrach, wie Ausbildungsleiterin Anke Bauer berichtete, 32 Kinder und Jugendliche in der Ausbildung. "Es waren schon mehr, es könnten aber, wenn man sich so umschaut, durchaus auch weniger sein", erklärte Magnus Wächter dem SÜDKURIER gegenüber. Noch befinde man sich im Nachwuchsbereich nicht im roten Bereich. In diesem Zusammenhang lobte Magnus Wächter auch die gute Zusammenarbeit mit der Musikschule unter dem neuen Leiter Matthias Walser. Mit deren Unterstützung sei es letztlich noch gelungen, an der Neufracher Hermann-Auer-Grundschule eine Bläserklasse einzurichten, die wiederum die Nachwuchsgewinnung befördern könne.

Zu Meinungsverschiedenheiten ist es Wächters Ausführungen zufolge im vergangenen Jahr innerhalb der aktiven Musikanten über die musikalische Entwicklung gekommen. Dabei sei es, so präzisierte Wächter auf Nachfrage hin, zum Teil um die Repertoireauswahl gegangen, zum Teil um das musikalische Niveau. Manche Mitglieder der Musikkapelle seien eben ehrgeiziger als andere. Nach einer gründlichen Aussprache habe man aber zusammengefunden. "Vom Weg zu höherer Qualität dürfen wir aber nicht abweichen", betonte Wächter.

In diese Richtung tendierten auch die Worte von Dirigent Martin Stehle. Der durchschnittliche Probenbesuch von 70 Prozent sei zwar ganz zufriedenstellend gewesen, sollte aber, wenn man das Potenzial voll ausschöpfen wolle, um einiges besser sein. Dies machte Stehle am Weihnachtskonzert deutlich. Es sei bei den Besuchern zwar sehr gut angekommen. "Aber", so war sich Stehle sicher, "wir hätten noch mehr herausholen können." Wenn in den Vorbereitungsproben durchschnittlich sieben Musikanten fehlen würden, dann mache sich dies am Ende in der Darbietungsqualität doch um einige Quäntchen bemerkbar.

Kassierer Markus Meier konnte mit einem Jahresüberschuss von rund 600 Euro eine positive Bilanz vorlegen. Vorsitzender Magnus Wächter führte dies vor allem auf das gute Prinz-Max-Fescht, auf die erfolgreiche Premiere des Grümpelturniers und auf den guten Umsatz beim Schlossseefest zurück. Allerdings seien mit mehr als 15 000 Euro auch ausnehmend hohe Investitionen für die Instrumentenbeschaffung angefallen.

Die meist anstehende Ehrungscour bekam in diesem Jahr einen ganz besonderen Glanz. Walter Stegmaier konnte nämlich als Vorsitzender des Blasmusikverbandes Bodenseekreis Klaus Schrempp die Förderermedaille des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg überreichen.

"Eine relativ seltene Auszeichnung", wie Stegmaier betonte. Klaus Schrempp führte bis zum vergangenen Jahr über einen Zeitraum von 32 Jahren die Kasse des Musikvereins Neufrach. Zum Ehrenmitglied des Vereins wurde Andreas Kretz ernannt.

Wahlen

Turnusgemäß standen beim Musikverein Neufrach einige Vorstandsämter zur Neuwahl an. In den geschäftsführenden Vorstand wiedergewählt wurden Magnus Wächter als Vorsitzender und Matthias Mücke als Schriftführer. Zu verschiedenen Neubesetzungen kam es bei den Beisitzern. Marcel Rothmund, Isabel Gruber und Matthias Bühler wurden als Vertreter der aktiven Mitglieder gewählt, Astrid Senger als Vertreterin der 200 passiven Mitglieder. Niklas Straub bekleidet das Amt des Jugendvertreters.

"Musikkapellen sind Spiegelbilder der Gesellschaft"

Walter Stegmaier ist Präsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis:

In den Reihen der Musikkapelle Neufrach ist es im vergangenen Jahr zu Meinungsverschiedenheiten über die musikalische Entwicklung gekommen. Sind Ihnen derartige Diskussionen auch aus anderen Vereinen bekannt?

Musikkapellen sind in ihrer personellen Zusammensetzung auch Spiegelbilder der Gesellschaft. Jedes Mitglied bringt seinen persönlichen musikalischen Geschmack mit ein. Diskussionen um die musikalische Ausrichtung der Kapelle bleiben da selbstverständlich nicht aus. Die letzte Entscheidung und Verantwortung liegt allerdings ausschließlich beim Dirigenten.

Sind die Erwartungen an die heimischen Blaskapellen heute höher als früher?

Eindeutig ja. In unserer multimedialen Welt müssen sich auch die nicht-professionellen Blasorchester dem Vergleich mit professionellen Orchestern stellen, die dem Publikum aus Rundfunk, Fernsehen oder CDs bekannt sind. Das ist nicht immer fair, da Auftritte unserer live spielenden Blasorchester mit Studio­aufnahmen von Profi-Orchestern aus aufge­zeichneten Playback-Sen­dungen verglichen werden. Die wenigsten Zuhörer oder Zuschauer sind sich dessen bewusst. Zu erwähnen ist auch die Vielfalt unserer Auftritte im kulturellen Jahreszyklus. Von Fasnacht, über Kirchenfeste, Unterhaltungskonzerte bis hin zu Festkonzerten am Jahresende ist alles dabei. Das nötigt auch so manchem Profimusiker, der in seinem besonderen Genre Spitzenleistungen bringt, Respekt ab.