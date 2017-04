Salem-Mimmenhausen Musiker im MV Mimmenhausen hoffen sehnlichst auf neue Mitglieder

Die Hauptversammlung bestätigte Tobias Mink im Amt des Vorsitzenden. Dieser gab das Ziel aus, sich verstärkt auf die Ausbildung des Nachwuchses zu konzentrieren.

Der Musikverein Mimmenhausen ist klangvoll in seine Hauptversammlung gestartet. Bevor Vorsitzender Tobias Mink die Sitzung eröffnete, begrüßten die Musiker des Musikvereins die Ehrenmitglieder und Gäste musikalisch. Aus dem Bericht des Vorsitzenden geht hervor, dass der Fokus des Vereins, der momentan 25 Mitglieder zählt, weiterhin auf der Jugendarbeit liegt. Nach zahlreichen Austritten in den vergangenen Jahren hoffe Mink, durch die Ausbildung junger Musiker in den nächsten Jahren neue Mitglieder für den Musikverein gewinnen zu können. Dieses Ziel habe Jugendleiterin Petra Keller in ihrem Bericht untermauert, heißt es in einem Pressetext des Vereins.

Im Jahr 2015 hat der Musikverein das Mini-Wind-Orchester gegründet, das mittlerweile aus 35 Kindern besteht. In Kooperation mit der Grundschule wurde auch eine Bläserklasse ins Leben gerufen. In dieser werden zurzeit 13 Kinder auf den unterschiedlichsten Instrumenten unterrichtet. Auf Initiative des Musikschulleiters Matthias Walser wurde die Gesamtjugendkapelle High Five ins Leben gerufen. Sie setzt sich aus den Musikvereinen Mimmenhausen, Neufrach, Weildorf und Beuren zusammen.

Tobias Mink wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt, wie der Musikverein mitteilt. Barbara Buzinski wurde als passives Mitglied in ihrem Amt als Kassiererin bestätigt. Denis Lehmann bleibt Vertreter der aktiven und Stefan Goller Vertreter der passiven Mitglieder. Thomas Reichmann wurde zum zweiten Kassenprüfer berufen.

Informationen im Internet: