Salem "MusiKulinarium": Ein Genuss für alle Sinne beim Dinnerkonzert

Beim Dinnerkonzert des Gémeaux Quartett in "Reck's Restaurant" boten die Veranstalter des "MusiKulinarium" Qualität in allen Bereichen.

Ungewöhnlich war alles: Die Zusammensetzung des Ensembles, seine Musik – eher ein Nischen-Produkt der klassischen Szene – und die Kombination des Kleinen Kammermusikfestivals. "Wir machen Musik den Hof", sagten die Veranstalter und hatten sich zum zweiten Mal Demeter- und Bio-Bauernhöfe sowie Bio-Winzer als Zulieferer für das dreitägige "MusiKulinarium" ausgesucht. Geboten wurde schließlich eine Komposition aus Ohren-, Gaumen- und Augenschmaus an besonderen Orten. An einem der drei Tage tafelten die Besucher in "Reck's Restaurant". Die festliche, aber dennoch zwanglose Atmosphäre und das Ambiente erinnerten an die Anfangszeit der Kammermusik. Da wurde geplaudert, getrunken und gegessen, während das Mini-Orchester musizierte. Allerdings legte das Gémeaux Quartett Wert auf die Trennung von Spiel und Speisen. Essen und Hören wechselten sich so ab. Weiteres war den Akteuren wichtig: Sie wollten mit ihrer Veranstaltung den Dialog fördern und ein Bewusstsein für regionale, nachhaltig und mit sozialer Verantwortung produzierte Lebensmittel schaffen.

Klingt nach schwerer Kost – war es aber nicht. Nach einem beschwingend-leichten Apéro, der ganz nach Frühling schmeckte, stimmten die Musiker mit Franz Schuberts Streichtrio auf den Abend ein. Das Allegro, was mit "munter, heiter, fröhlich" übersetzt wird, spiegelte denn auch die Stimmung des Abends wider, die von Gang zu Gang gesteigert wurde. Den Auftakt machte das Rote Beete Carpaccio mit Rucoladressing, Ziegenfrischkäse und rotem Pfeffer. Es korrespondierte nicht nur farblich mit den tiefroten Tischschmuck, Rosen, sondern sprach diverse Geschmacksknospen an.

Zum Hauptgang gab es Antonin Dvoraks Streichquartett op. 96 in F-Dur, das auch "Amerikanisches" genannt wird, weil er sich bei einem Aufenthalt in Iowa dazu inspirieren ließ. Dank eines informativen Booklets konnten sich die Besucher ein Bild über die Entstehung des Stückes machen und es hörend noch besser nachvollziehen. Dass das Gémeaux Quartett im wahrsten Wortsinn ein eingespieltes Team ist und international preisgekrönt, bewiesen die später noch zu fünft spielenden Musiker eindrucksvoll mit zarten, ätherischen Tönen bis zum üppigen Klangteppich. Ein weiterer Genuss war es, die Gabel in das butterzarte ungarische Gulasch und die hausgemachten Nudeln zu spießen. Nach einer musikalischen Zugabe als Überraschung rundete eine Joghurt-Pannacotta mit Cassissorbet und Wunderwaffel das Menü ab, das von Familie Reck liebevoll zubereitet und serviert wurde. Laut Manager Malte Dick war die Absicht dieses Menü- und Musik-Mixes auch, junge Menschen für Kammermusik zu begeistern. Das war bei Sara Catarina Anastasia Bärens Diesch, 45, nicht nötig. Die gebürtige Italienerin, die seit vier Jahren in Neufrach lebt, war hauptsächlich wegen der Musik gekommen. Sie schätzt die Kulturszene in der Dreiländerregion und dass es eine solche Veranstaltung quasi vor ihrer Haustüre gab. Dvorak und Gulasch fand sie "hervorragend". Martina Zimanky-Spintig, 42, Salem, lobte die tolle Kombination aus Ambiente, Musik und Essen. Iris Becker, 56, aus Mimmenhausen resümierte: "Unglaublich schön und gelungen, sehr stil- und niveauvoll und dennoch in lockerer Atmosphäre."

Vor allem die Musik hat Manfred Hahn, 83, aus Baufnang "unglaublich gefallen – aber auch die Idee, das mit einem Essen zu verbinden". "Solche Musik hört man sich selten an. Das war ein Ohrenschmaus und das ganze Drumherum mit Essen und Trinken sehr schön und lecker", schwärmte Berthold Karg, 59, aus Neufrach. An eine dritte Auflage denkt das Quartett jetzt schon. Das gleiche Konzept, nur an anderem Ort, mit anderen Zuliefern und anderen Werken. Der Appetit ist geweckt.

Das Quartett

Die Mitglieder des 2003 in Basel gegründeten Gémeaux Quartett kommen aus vier Ländern: Bratschistin Sylvia Zucker stammt aus Salem-Weildorf, Cellist Matthijs Broersma aus den Niederlanden, Francesco Sica aus Sizilien und Arisa Fujita aus Japan (beide Violine). Das Quartett zählt heute zu den führenden Ensembles seiner Generation. Es spielte in der Berliner Philharmonie, beim Weltwirtschaftsforum in Davos und arbeitete mit dem Bundesjugendballett. Die Musiker gewannen mehrere internationale Preise und Wettbewerbe, sie treten europaweit auf, sind Gast namhafter Festivals. Auch zu Radio- und Fernsehaufnahmen wird das Quartett regelmäßig eingeladen. Es hat mehrere CDs eingespielt.