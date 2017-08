Salem Münchner Kammersolisten überzeugen beim Salemer Mozart-Sommer mit ihrem versierten Spiel

Das Ensemble aus fünf hochkarätigen Musikern lässt im Kaisersaal die Mozartzeit wieder aufleben.

Mit zwei hochkarätigen Konzerten im Kaisersaal von Schloss Salem ließ sich der "Mozart-Sommer Schloss Salem" übers Wochenende hören. Der große Andrang beim Konzert der "Münchner Kammersolisten" am Samstagabend bewies das große Interesse des Publikums an der Veranstaltungsreihe. Das Ensemble – fünf Musiker in unterschiedlicher Besetzung, die als Quartett oder Trio spielten – setzt sich zusammen aus Stimmführern und Solobläsern der Münchner Philharmoniker, des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und Dozenten der Bayerischen Musikhochschule: Thomas Holzmann (Klarinette), Heidrun Wirth-Metzler (Fagott), Katharina Triendl (Violine), Immo Schaar (Viola) und Mathias Beyer-Karlshøj (Violoncello).

Die Musikgeschichte der ehemaligen Zisterzienser-Reichsabtei Salem stand, so erklärte eingangs Schlossverwalterin Birgit Rückert, trotz Armut, Demut und Askese mit eigenen Musikern "auf hohem Niveau." Georg Mais als Künstlerischer Leiter zählte daher in dieser Tradition des Prälaten-Abtes heutzutage das "kleine, aber feine Kammermusikfestival", unterstützt von der Gemeinde Salem und namhaften Sponsoren, als "Kammermusik der Raritäten" zu Recht "zu den musikalisch bedeutenden Konzertreihen der Kulturregion Bodensee".

In der Musik von François Devienne (1759-1803), "eine große Adresse damals in Frankreich", wie ihn Georg Mais vorstellte, spielte das Fagott eine besondere Rolle, was auch Solistin Heidrun Wirth-Metzler mit ihrer Intensität in jeder musikalischen Satzstruktur zu danken war. Auch das tänzerisch-hüpfende Fagottspiel im "Grazioso con Variazioni" mit äußerst passender Ergänzung durch die drei anderen Instrumente – eine fröhliche Musiklandschaft!

Zwei Mal im ersten Teil war Ludwig van Beethoven (1770-1827) vertreten: Auch beim "Trio Es-Dur op.71" war für Violine und Klarinette in klarer Strukturierung das Fagott die Grundlage – mit dem Vogelgezwitscher ähnlichen Zurufen in Staccato/Legato-Mischung, Aufschwüngen, ehrfürchtigem Ansatz beim Adagio bis zum Hineinhüpfen in die mitunter als Echo widerhallende Melodie. Ganz einfach schön. Im "Streichtrio c-moll op.9 Nr. 3" mit seinem Ursprung in einem Divertimento von Mozart mit neuen Klangansätzen – ausholend mit kräftigem Strich in der Melodie, dann wieder wie abgerissen, im Zusammenspiel energisch und fließend, in Spannung aufeinander, ausdrucksstark wie sachte und fein, mitreißend durch Viola und Violoncello, mal stärker, mal ruhiger bewegt bis zum leisen Schluss.

Gravitätisch-fein in wechselnder Melodieführung war des jüngsten Bach-Sohns Johann Christian (1735-1782) "Quartett Es-Dur op.8 Nr. 3" zu hören – ein Impulsgeber für Mozart, dessen ebenfalls majestätisches "Quartett für Klarinette und Streichtrio" mit wunderbar-anmutiger Musik voller melodischer Empfindung und Klang nach Franz Krommers (1759-1831) zart-geschmeidigem, mit leisen Tönen gefühlvollem "Quartett B-Dur op.46 Nr.1" mit drei Streichern und dem Fagott folgte.

Justine und Ulf Meier-Wichmann aus Salem-Mittelsteinweiler hatten für die Münchner Kammersolisten beim SÜDKURIER zwei Konzertkarten gewonnen und zum ersten Mal den Mozart-Sommer besucht. Ihr Urteil teilen wohl viele der Besucher: "Kammermusik der Mozartzeit ist uns so und jetzt fast lieber als große Konzerte."