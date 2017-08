Salem Mozart-Sommer bietet "Lebensqualität mit Musik drum rum"

Der diesjährige Mozart-Sommer im Schloss Salem startet mit vier Konzerten, spielen wird etwa Oboe-Solistin Marie-Luise Modersohn. Außer Klassikkultur wird auch die Weinkultur gepflegt, noch gibt es Karten.

Mit vier Konzerten in der zweiten Augusthälfte (15. bis 27. August) wird auch in diesem Jahr der "Mozart-Sommer Schloss Salem" ein besonderes kulturelles Ereignis werden (Programm siehe unten). Birgit Rückert, Leiterin von Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Salem, Georg Mais als künstlerischer Leiter des Sommerfestivals und Ursula Röhl als Geschäftsführerin der Südwestdeutschen Mozart-Gesellschaft erläuterten das Ereignis: Das Konzept mit klassischer Musik wird speziell für das jeweilige Jahr gewählt: "Kein Programm von der Stange, nicht wiederholbar!"

Die Atmosphäre in Salem mit der Geschichte des Schlosses als Abtei, über viele Jahrhunderte im Zentrum des Reichs, werde auch den Künstlern mit auf den Weg gegeben: "Es gibt keinen Musiker, der nicht gern hier musiziert", auch wenn die Einnahmemöglichkeit durch ein kleineres Budget begrenzt seien. Die berühmte Marie-Luise Modersohn habe etwa angefragt, ob ihr Einsatz als Oboe-Solistin denkbar sei. Bei weiteren Musikern seien enge Verbindungen zum Bodensee gegeben. Der Erlös durch den Kartenverkauf werde ergänzt durch Zuschüsse der Gemeinde Salem und großzügige Sponsoren, "denen es wert ist, das zu unterstützen", wie Mais sagte. Georg Friedrich Händel steht diesmal im Mittelpunkt, gespielt werden aber auch einige Raritäten von Wolfgang Amadeus Mozart, der Händels Musik bearbeitet habe.

Historische Musikpflege

Salem stand zu Klosterzeiten in der Mitte des Geschehens: Zur klaren wirtschaftlichen Struktur und zur Konkurrenz des Abtes mit Konstanzer Fürstbischof und weltlichen Herrschern gehörte auch die Pflege der Musik: Selbst noch im letzten feierlichen Gottesdienst zur Schließung des Klosters mit der Säkularisation wurde Haydns "Schöpfung" aufgeführt. Salem ist außerdem von der Weinkultur geprägt, daher werde etwa zur Eröffnung am 15. August Wein gereicht: "Händel ohne Wein geht auch nicht", sagte Mais. Auch zu den Einführungen am 19. und am 27. August wird eine Stunde vor Konzertbeginn Wein gereicht.

"Der Mozart-Sommer ist und bleibt unser Aushängeschild – eine tolle Sache für uns alle", sagte Birgit Rückert. Zu den Publikumsstammgästen aus der Region, aus ganz Baden-Württemberg und Bayern, wie etwa der Pfarrer aus Ottobrunn, können noch mehr dazu komme: Es gibt noch Karten für "Lebensqualität mit Musik drum rum", wie Birgit Rückert als Leiterin von Schlösser und Gärten Baden-Württemberg es nennt. Und das wird seit vielen Jahren von einem guten Team gestemmt.

Programm