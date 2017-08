Salem Mozart-Sommer: Singende Oboen im Kaisersaal

Beim Abschlusskonzert des Salemer Mozart-Sommers begeistert der junge Oboist Andrey Godik als Vertretung für Marie-Luise Modersohn. Auf dem Programm steht neben Mozart auch Händels Wassermusik

Dunkle Akkorde erfüllen den Kaisersaal im Salemer Kloster, trotz des gelassenen Tempos scheint die Musik voll gespannter Erwartung. Endlich leuchten die ersten Geigen wie ein Sonnenstrahl aus den Wolken, die zweiten folgen wie erleichtert. Immer intensiver ringen die Stimmen um die aufgekeimte Hoffnung, um schließlich doch in verhaltenem Moll zu enden. Die Ouvertüre zu Georg Friedrich Händels Oratorium "Messias" soll die Weltlage vor der Aussicht auf einen Erlöser zeichnen, das Südwestdeutsche Kammerorchester zeichnet sie mit breiten Strichen nach.

Umso leichtfüßiger bewegt es sich in Mozarts Oboenkonzert. Tänzerisch und filigran musizieren sie los, flirren zwischen laut und leise und setzen freundlich-präzise Akzente, ehe die Oboe das Thema übernimmt. Der russische Oboist Andrey Godik ist eingesprungen für Marie-Luise Modersohn, die aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Sachte und mit schlankem Ton verleiht er den Melodien des Allegros Fröhlichkeit und Anmut, empfindsam und doch gehalten sinnt er melancholischen Nebengedanken nach. Das Adagio singt er voll zärtlicher Innigkeit, mit langem Atem und verspielten Verzierungen, ehe er das Rondo voll Übermut und Leichtigkeit über sein Instrument tupft.

Das Oboenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart ist ein Musterbeispiel für musikalisches Recycling: 1777 schrieb Mozart ein Oboenkonzert für den Salzburger Virtuosen Giuseppe Ferlendis. Nachdem er in Salzburg entlassen wurde, ging er in Europa auf Jobsuche.

In Mannheim begegnete er dem berühmten Oboisten Friedrich Ramm, dem er sein Konzert ebenfalls schenkte. Als ihn dann der holländischer Amateur-Flötist Ferdinand de Jean beauftragte, für ihn Flötenkonzerte zu schreiben, setzte er sein Oboenkonzert einfach einen Ton höher. De Jean merkte das allerdings und zahlte ihm nur das halbe Honorar. Das Werk galt lange als verschollen, bis 1920 in Salzburg eine Stimmenabschrift auftauchte.

Das Orchester begleitet den Solisten voll Feingefühl und Transparenz. Dirigent Georg Mais leitet es ohne Taktstock, mal mit großen Gesten, mal mit Tanzschritten, mal scheint er vor allem zuzuhören. Aber auch wenn er nur leise im Takt nickt oder gerade mal eine Fingerspitze bewegt, folgen ihm seine Musiker nicht nur präzise, sondern hingebungsvoll.

Die Briten konnten ihren frisch aus Hannover importierten König Georg I nicht ausstehen – schließlich sprach er nicht einmal englisch. Den Wahlbriten Händel aber mochten sie und so bat der Monarch seinen ehemaligen Hofkomponisten, ihm Musik für ein Konzert auf der Themse zu schreiben. Mit einer solchen Aufführung wollte er Sympathien gewinnen. Immerhin folgten am 17. Juli 1717 hunderte Segelschiffe den Booten von König und Orchester, bei der die Musiker Händels "Wassermusik" zweimal wiederholen mussten. Die anschließende Party soll bis in den frühen Morgen gedauert haben.

Händel hat aber auch alles gegeben, um die Briten glücklich zu machen: auf eine festliche Ouvertüre folgt ein fließendes Oboensolo. Damals neu für England leitet die flotte, klangvolle Fanfare eines Hörnerpaars ein Tänzchen mit den Streichern ein, unterbrochen von einem kammermusikalisch gestalteten Trio der beiden Oboen mit dem ersten Cello.

Immer wieder dürfen die Bläser mit den Streichern wetteifern, mehrfach treffen sich Oboen mit ein oder zwei Streichern zum innerlichen Austausch. Gleich zwei Menuette hat er eingebaut, so prägnant, dass die zur Musik Tanzenden und sich Verneigenden plastisch werden und mit der "Hornpipe" verneigt er sich musikalisch vor der britischen Volksmusik. Auch das Wasser selbst kommt zu Ehren in dieser Musik. Immer wieder fließt, sprüht und gurgelt es, in der "Air" setzt er sogar dem Wind über dem Wasser ein bewegtes Denkmal.

Der Solist

Andrey Godik wurde 1989 in Moskau geboren und studierte an der Staatlichen Moskauer Gnessin-Musikschule, dem Tschikowski-Konservatorium und an der Musikhochschule in München. Sein Lehrer in München war Ingo Goritzki, eben jener Oboist, der nach sorgfältigem Quellenstudium die Neuausgabe des verschollenen Oboenkonzerts von Mozart besorgte. Meisterkurse belegte er unter anderem bei Marie-Luise Modersohn, für die er in Salem eingesprungen ist. Godik errang 2014 den Sonderpreis für Schumann-Interpretation beim Musikwettbewerb des Gasteig-Kulturzentrums und einen Sonderpreis beim 66. Internationalen Prager Musikwettbewerb. Als Kammermusiker konzertierte er Emmanuel Pahud, Paul Meyer und Andrea Lieberknecht.

Solokonzerte führten ihn unter anderem nach Moskau, München, Stockholm, Linz und Bukarest. Godik war Mitglied der Münchner Philharmoniker, Solo-Oboist des Staatstheaters Braunschweig sowie der Komischen Oper Berlin und wird im September als Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker antreten. (cor)