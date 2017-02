Salem Mimmenhausener Goldkäfer stürmen Rathaus: Hippies verteidigen ihren Chef

Die Mimmenhausener Goldkäfer stürmten das Rathaus. Narrenpräsident Dieter Kelm ordnete als Cheffahnder einen Drogentest für Bürgermeister Härle an. Dieser stand wegen "unmenschlicher Arbeitsleitung" unter Dopingverdacht.

Am Freitag waren in der Elf-Teilorte-Gemeinde die Goldkäfer aus Mimmenhausen an der Reihe, das Rathaus in Neufrach zu stürmen. Narrenpräsident Dieter Kelm hatte ein komplettes Doping-Untersuchungs-Team mitgebracht. Stand doch der Schultes wegen seiner unmenschlichen Arbeitsleistung unter Dopingverdacht. Nur war der "härschaftliche" Manfred Härle zwischen all den Hippies im Rathaus nicht so schnell aufzutreiben. Die Dopingfahnder mussten den Seiteneingang nehmen, um den Verdächtigen zu finden. Drei Dopingtests musste der Schultes bestehen. Wobei jedes Mal der mitgebrachte Drogenhund Rex anzeigte, ob Drogen im Spiel waren.

Bei den humorvollen Tests wusste Narrenpräsident Dieter Kelm als Cheffahnder mit zweideutigen Wortspielen zu der neuen Mitte zu unterhalten. So musste Härle eine Wand mit spanischen Klinkern fliesen, oder einen spanischen Sprachtest bestehen. Die Architekten des neuen Rathauses kommen aus Spanien. Aber wie Härle kund tat, können die besser Schwäbisch als er Spanisch. Beim Test "wie hätten sie gern ihre Gemeinderäte", standen die Antwortmöglichkeiten "nichts sagen, nichts hören und nichts sehen" zur Auswahl. Härle fand eine neue vierte Möglichkeit: alle drei zusammen. Die Lacher hatte er auf seiner Seite. Aber den letztes Dopingtest bestand er dann nicht mehr. Drogenhund Rex musste sich vor so viel Hippiedrogen auf den Boden legen. Bevor die Narren das Rathaus stürmten, reimte Härle noch eine Ode auf das Heimatdorf der Goldkäfer. Dabei sparte er nicht mit Spitzen auf Mimmenhausen. Aber mit der Neuen Mitte werde die neue "Härlichkeit" kommen. Mit dem Lied der Goldkäfer fand das Spektakel vor den Toren des Rathauses sein Ende. Die Narren folgten ihrer Lumpenkapelle Löwenzahn und nahmen das Rathaus in Beschlag.