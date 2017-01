Salem Mehrere Aufträge für neues Rathaus vergeben

Insgesamt summieren sich diese vier Ingenieurleistungen auf rund eine Million Euro.

Salem (as) Einstimmig hat der Gemeinderat nach einer europaweiten Ausschreibung diverse Fachplanungen vergeben, die für den Bau des neuen Rathauses in der künftigen Gemeindemitte an der Schlossseeallee erforderlich werden. Dabei handelt es sich um die Gewerke Elektroanlagen, Tragwerksplanung, Freianlagen sowie das Gewerk Heizung, Lüftung, Sanitär. Insgesamt summieren sich diese vier Ingenieurleistungen auf rund eine Million Euro.

Diese vier Gewerke mussten europaweit ausgeschrieben werden, weil sie im Einzelnen alle den Schwellenwert von 209 000 Euro überschreiten. Das anschließende Vergabeverfahren war recht aufwendig. Es gliederte sich, wie von Verwaltungsseite dargelegt wurde, in zwei Stufen.

Zuerst mussten die Bewerber in einem sogenannten Verhandlungsverfahren ihre Eignung durch Angaben zu ihrem Büro und durch die Angabe von Referenzprojekten nachweisen. In der zweiten Stufe wurden die am besten geeigneten Fachplaner zu Verhandlungsgesprächen eingeladen, bei denen sie einem Bewertungsgremium ihre Herangehensweise an das Projekt sowie erste Ansätze von Lösungsmöglichkeiten in Bezug auf Qualitätssicherung, Kostensicherung und -optimierung und Terminsicherung vorstellen konnten.

Das Bewertungsgremium setzte sich aus Mitarbeitern des als Projektsteuerer eingesetzten Büros Kubus 360 aus Stuttgart sowie aus einigen Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung zusammen. In einer zweitägigen Sitzung mussten alle Mitglieder dieses Bewertungsgremiums die Präsentationen der Fachplaner anhand eines Kriterienkatalogs beurteilen. In die Bewertung floss mit einer Gewichtung von 30 Prozent auch das Honorarangebot mit ein.

Der Gemeinderat folgte nun dem Vergabevorschlag des Bewertungsgremiums. Den Zuschlag für das Gewerk Heizung, Lüftung, Sanitär erhielt das Pfullendorfer Büro lbp Knaus und Zentner (Honorarangebot 338 385 Euro). Die Fachplanung für Elektroanlagen ging an die Bietergemeinschaft Kienle Beratende Ingenieure und Günther Ingenieure aus Ostrach (Honorarangebot 214 088 Euro). Mit der Tragwerksplanung wurde die Mayer-Vorfelder und Dinkelacker Ingenieurgesellschaft für Bauwesen aus Sindelfingen beauftragt (Honorarangebot 237 252 Euro). Die Planung für die Freianlagen wurde dem Rottweiler Büro Faktorgrün Landschaftsarchitekten zugesprochen (Honorarangebot 250 242 Euro).

Bereits im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat einen Teil der bauplanerischen Leistungen an das spanische Büro Estudio Gonzales Arquitectos vergeben. Dieses Büro hatte zuvor den ebenfalls europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb gewonnen.