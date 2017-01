Salem Manfred Härle: "Salem ist und bleibt schuldenfrei"

Der Salemer Bürgermeister freut sich auf den Spatenstich fürs Wohngebiet in der Neuen Mitte. Für die Gemeinschaftsschule wird ein Nachfolger für Rektor Emil Bauscher gesucht.

Eine ganze Reihe weichenstellender und zukunftsgerichteter Maßnahmen sind in Salem im abgelaufenen Jahr abgearbeitet oder auf die Schiene gebracht worden. „Ja, es war wieder ein sehr arbeitsreiches Jahr“, blickt Bürgermeister Manfred Härle im Jahresschlussgespräch mit dem SÜDKURIER zurück. Nicht nur für ihn, sondern auch für seine Mitarbeiter in der Verwaltung. Die Neue Mitte, der Abschluss der Ortskernsanierung in Beuren, die Herausforderungen mit der Flüchtlingsunterbringung, die Sanierungsmaßnahmen am Bildungszentrum, gesetzlich vorgegebene Umstellungen im Finanzwesen – die Verwaltung war an allen Ecken und Enden gefordert. Und das, was im neuen Jahr auf der Agenda steht, sieht nicht nach Verschnaufpause aus. Eher im Gegenteil.

Bezeichnend dafür ist, dass Gemeinderätin Henriette Fiedler (FWV) im Rahmen der Haushaltsberatugen angeregt hat, die Bauverwaltung personell aufzustocken. „Als das meine Amtskollegen im SÜDKURIER gelesen haben, haben sie ungläubig den Kopf geschüttelt, dass so etwas aus den Reihen des Gemeinderats kommt“, freut sich Härle aber auch, dass gesehen wird, welche Energie hinter dem stetigen Bemühen steckt, die Gemeinde fortzuentwickeln. Und dass dieses Bemühen auch Früchte trägt.

Wenn er in dieser Hinsicht von den zurückliegenden 365 Tagen drei rot anstreichen müsste, an denen dies besonders augenscheinlich wurde, dann würde er einen solchen Strich hinter den 2. Juni setzen, an dem der aus einem Architektenwettbewerb für das neue Rathaus hervorgegangene Preisträger gekürt wurde, den 15. August, an dem der Spatenstich für die Erschließung der Neuen Mitte vorgenommen wurde und den 3. Oktober, an dem Salem nun schon zum vierten Mal mit dem Kreisfamilienfest auf Schloss Salem sehr positiv in den Blickpunkt des gesamten Bodenseekreises gerückt wurde.

Bürgermeister Härle ist sich fast sicher, dass es auch im neuen Jahr wieder etliche Tage geben wird, die sich besonders hervorheben werden. Einer wird sein, wenn, wie es der Zeitplan vorsieht, im Sommer der Spatenstich für die Wohnbebauung in der Neuen Mitte an der Schlossseeallee vorgenommen werden kann. Die Erschließungsarbeiten für das Wohnquartier, die sich allein auf 4,3 Millionen Euro belaufen, werden im Frühjahr abgeschlossen sein. Zum Fortgang der Neuen Mitte sagt Härle: „Von Verwaltungsseite wird das Jahr 2017 benötigt für Planung, Genehmigung und Ausschreibung der Bauleistungen für das Rathaus und die öffentliche Tiefgarage.“

Als wichtiges Vorhaben nennt Härle die im neuen Jahr vorgesehene Sanierung der Markdorfer Straße in Neufrach und den damit verbundenen Rückbau, der zu einer Verkehrsberuhigung beitragen soll. Daneben ist die Sanierung von weiteren Ortsstraßen, aber auch Gemeindeverbindungsstraßen vorgesehen.

Weitergehen wird es auch mit der Bebauung der Bahnhofstraße zwischen Bahnhof und Neufracher Verkehrskreisel. „Nach Vorliegen der Baugenehmigung wird die ZG Raiffeisen hier ihren Gartenfachmarkt realisieren“, schätzt Härle. Nachdem kürzlich ein weiteres Grundstück an der Bahnhofstraße kürzlich verkauft werden konnte und für das letzte noch freie eine Kaufanfrage vorliegt, geht er davon aus, dass die Bahnhofstraße 2017 vollends bebaut werden wird.

Dringenden Handlungsbedarf sieht Härle in der Ausweisung eines weiteren Wohnbaugebiets. Vor allem weil das von von dem Bauunternehmen Straßer projektierte Wohnquartier an der Aachstraße in Neufrach derzeit auf Eis liegt, weil eine Anliegerin beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim Klage dagegen eingereicht hat. Außerdem verzögert sich die Ausweisung des Baugebiets in Stefansfeld Nord, weil die Gemeinde hier noch einmal zwei Hektar Land erwerben konnte. „Jetzt machen wir hier natürlich einen Bebauungsplan aus einem Guss, der sich über die gesamten 5,6 Hektar erstreckt. Das heißt aber, dass das Bebauungsplanverfahren neu aufgerollt werden muss."

Die Liste, die Härle im Bereich Tief- und Hochbau im Auge hat, ist lang. Auf ihr findet sich auch die Zentralisierung der Sportplätze. „Ich unterstütze und befürworte die Bestrebungen des FC Rot-Weiß Salem, die Sportplätze am Schlosssee zu zentralisieren“, erklärt der Bürgermeister. Neben dem Bau eines neuen Rasenplatzes sieht er in der Sanierung des Clubheims eine weitere Aufgabe, die man angehen müsse. Einhergehend stelle sich aber auch die Frage, welcher Nutzung dann der Sportplatz in Neufrach zugeführt werden solle.

Nach Härles Ansicht würde sich hier die Anlegung eines Spiel- und Bolzplatzes und auf der übrigen Fläche eine Wohnbebauung anbieten. Dass dies nicht im Hauruckverfahren geht, sondern jetzt erst einmal gründlicher Überlegungen bedarf, dessen ist sich Härle bewusst.

Neben der schon laufenden Sanierung des Bildungszentrums steht hier im neuen Jahr auch die Neubesetzung der Schulleiterstelle für die Gemeinschaftsschule an. Denn Rektor Emil Bauscher geht zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand. Und dabei hat Härle schon den Ausbau der Gemeinschaftsschule um eine gymnasiale Oberstufe im Blick. Deshalb hat er der Schulverwaltung gegenüber den Wunsch geäußert, die Schulleiterstelle mit jemandem zu besetzen, der die Qualifikation für den Unterricht bis zum Abitur mitbringt. Denn er ist überzeugt, dass die Gemeinschaftsschule Salem als vierzügige und damit größte Gemeinschaftsschule im westlichen Bodenseekreis unter Einbeziehung von Zehntklässlern von den Gemeinschaftsschulen Überlingen und Meersburg von den Schülerzahlen her die Voraussetzungen für eine gymnasiale Oberstufe erfüllen könnte.

Bezüglich der Finanzen der Gemeinde Salem legt Härle am Ende des Jahresschlussgesprächs auf unsere Frage ein festes Bekenntnis ab: „Salem ist schuldenfrei und bleibt schuldenfrei. Das ist mein erklärtes Ziel.“

Zeitleiste der wichtigen Ereignisse im Jahresverlauf