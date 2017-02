Salem Männerschoppen des Narrenvereins: Wortkünstler in der Bütt

Es musste nachgestuhlt werden. Auch zum 61. Männerfrühschoppen des Narrenvereins war der Zuspruch ungebrochen. Auch diesmal wagten sich die Salemer Männer in die Bütt und auf die Bühne. Allerlei Deftiges, Pikantes und Lustiges, viel Lokales und Persönliches wurde von der Bühne runter gesprochen. Moderiert wurde das Ganze von Johannes Schweizer. Er führte als Conférencier humorvoll durchs Programm.

Die Bütt eröffnete Dekan Pfarrer Peter Nicola. Er hatte sich die 30er-Zonen in Ortschaften vorgenommen und forderte "150 statt 30". Denn wer schneller aus dem Ort ist, hinterlässt weniger Lärm und Abgase. Aber brisanter ist sein Antrag beim Papst Franziskus, Martin Luther heiligzusprechen, da würden die evangelischen Glaubensbrüder aber schauen. Schweizer nahm das Thema auf und rief zur "Büttenredeökumene" auf. Wohl eine Herausforderung an den evangelische Pfarrer Matthias Schmidt, kommendes Jahr ebenfalls in die Bütt zu steigen. Bei Pokemon Go, Erich Müller, bekam irgendwie jeder sein Fett weg. Danach fielen die Inspektoren Stephan Schweizer und Günther Nägele in Salem ein. Gut, dass sie in Peter Frick einen Lokalmatador fanden, der ihnen alle Fragen zum Salemer Antrag auf Freie Reichsstadt beantworten konnte.

Einmal mehr kam das Thema der fehlenden öffentlichen WCs zur Sprache, ein mobiles WC wurde auch gleich mit präsentiert. So manches Thema, das die Gemüter vor Ort erhitzt, wurde durch die Narrenbrille betrachtet. Am Stammtisch saßen Alfred Hefler, Franz Hans und Michael Stähler. Auch bei ihnen gingen die 500 lutherischen Jahre nicht spurlos vorbei. Sie spielten Luthers Wortkreationen durch. Aber beim Vorschlag, das evangelische Glockenspiel, wenn es dann soweit wäre, auf das katholische abzustimmen, vernahm der Saal Nicolas kräftige Stimme und ein eindrückliches "Niemals!" Ein dreifacher Tusch.

Die Krähen von Salem – Günter Redmann, Marco Redmann, Stephan Schweizer, Klaus Müller, Peter Frick – sangen das Lied der Räuber – ob im Schloss, im Rathaus oder im Narrenschopf. Michael Stähler wurde dann etwas feinsinniger, bevor Klaus Müller als der Bote vom Salemertal das letztjährige Geschehen noch einmal in süffisanten Worten in Erinnerung holte. Als ein Meister des Wortspiels rund um und mit dem Fisch erwies sich Stephan Schweizer als der Fischer von Salem.

Peter Frick zählte seine persönlichen Erlebnisse als Ruheständler auf. Seine Narren hatten dabei etwas zu lachen. Den Abschluss fand man in der musikalischen Einlage von Gerhard Haas seinen Salemer Narrenmarsch ist die geheime Salemer Fastnetshymne. Und auch bei seinem Salemer Fasnetswalzer waren die Männer beim Frühschoppen ziemlich textsicher. Bei der anwesenden Prominenz zwischen dem Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und Bürgermeister Manfred Härle stacht Max Markgraf von Baden hervor. Vor genau 45 Jahren wurde er zum ersten Narrenritter des Alemannischen Narrenrings geschlagen.

Ehrungen

Für ihre jahrelange aufopferungsvolle ehrenamtliche Arbeit und die Verdienste um die örtliche Fasnet wurden drei Mitglieder des Narrenvereins Salem geehrt. Den Hästrägerorden Silberkranz des Alemannischen Narrenrings (ANR) erhielten Stefan Haas, Arthur Schiele und Otto Stötzle von ANR-Präsidenten Augustin Reichle und Ordenskapitel-Mitglied Josef Gommeringer verliehen.