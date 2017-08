Salem Lothar Riebsamen beim "Aquajogging": CDU-Wahlkampf im Salemer Schlosssee in der Badehose

Parteifreund Franz Jehle bat den CDU-Bundestagsabgeordneten des Bodenseekreises Lothar Riebsamen zum "Aquajogging". Anlass für den Gesundheitspolitiker, für Prävention und Prophylaxe in Eingeverantwortung zu werben.

Morgens um 9 Uhr liegt der Schlosssee noch ganz still da, nur ein paar Arbeiter kümmern sich um den Rasen und die Pflanzen. Kein Trubel und keine Zuschauer. Es ist kühl und der Himmel hängt dunkel über der kleinen, genau zwölfköpfigen Gruppe, die sich mit Auftriebsgürteln fertig macht. Die CDU geht – nein, nicht baden – sondern ins gut 20 Grad warme klare Schlossseewasser, um Wahlkampf zu machen. Franz Jehle, Vorsitzender der Salemer CDU, hat dem Bundestagsabgeordneten des Bodenseekreises, Lothar Riebsamen zum "Aquajogging" überredet. Nach einer dreiviertel Stunde wird der Gesundheitspolitiker aus dem Wasser steigen und sagen:"Das hat auch mir gut getan."

"Ziel der CDU Salem war es, im Bundestagswahlkampf etwas Außergewöhnliches zu machen", sagt Jehle. Denn dass man mit klassischen Wahlveranstaltungen, Saalauftritten oder Stammtischen, heutzutage kaum noch Wähler hinter dem Ofen hervorlockt, weiß Jehle sehr wohl. Und da Riebsamen unter anderem Mitglied im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages ist, lag es nahe, ihn mit der ganz besonderen Art der Wassergymnastik bekannt zu machen, die Jehle selbst nicht nur betreibt, sondern auch lehrt. Er hat in Salem eine entsprechende Gruppe aufgebaut, die er auch leitet. Ein guter Teil der elf Damen und Herren, die dabei sind, gehören eben dieser Gruppe an. "Aquajogging mache ich seit 20 Jahren", sagt Jehle und verweist auf seine Fitness, obwohl er schon einiges hinter sich hat: "Ich hatte eine Bandscheibenoperation mit 27, inzwischen zwei neue Hüftgelenke – was besseres als Aquajogging gibt es nicht."

Als Franz Jehle ihn das erste Mal darauf ansprach, wusste Riebsamen noch gar nicht, was sich hinter Aquajogging verbirgt – und was ihn da erwarten würde. Kurz bevor es ins Wasser geht, erinnert Jehle augenzwinkernd am gemeinsame Gespräche über Wahlkampfauftritte: "Lothar Riebsamen hat gesagt, er macht jeden Sch... mit!"

Später, nach dem Training im See, beim Kaffee, sagt Riebsamen: "Also ich mache natürlich nicht jeden Sch... mit. Aquajogging ist nämlich absolut kein Sch... – sondern das ist vorgelebte gesunde Bewegung." Deshalb sei so ein Auftritt im Wahlkampf für ihn sinnvoll, denn: "Das ist für mich Ermunterung an die Bevölkerung mitzumachen, in Eigenverantwortung etwas für ihre Gesundheitsvorsorge zu tun."

"Ich kann Ihnen sagen, das ist eine von den Ideen vom Franz Jehle, die man wirklich machen konnte", bemerkt Riebsamen lachend zum öffentlichen Aquajogging. "Franz Jehle hat auch ganz andere Ideen. Ich habe mir von diesen Ideen das ausgesucht, was am harmlosesten war – Franz Jehle ist ja bekannt dafür, dass er sehr phantasievoll ist, positiv ausgedrückt."

Dann ist Riebsamen ganz Gesundheitspolitiker. Die Prävention beginne eben nicht erst da, wo die Krankenkasse sagt: das bezahlen wir. "Prophylaxe beginnt im täglichen Leben", erinnerte der Gesundheitspolitiker und gab zu, dass er auch mal einen Zigarillo rauche oder beim Essen ein bisschen sündige.

Es gebe eben einen Bereich, in dem jeder für sich selbst verantwortlich sei, sagt Riebsamen. Die Politik bemühe sich durch Maßnahmen, in die viele Millionen Euro flössen, um Prävention in Schule und Kindergarten zu fördern. "Und wenn ich in Friedrichshafen zu MTU oder ZF komme, ist Prävention am Arbeitsplatz super gelöst. Aber im kleinen Handwerksbetrieb ist das halt noch nicht so gut gelöst." Deswegen bleibe es auch eine Herausforderung und die Aufgabe der Politik, flächendeckend gute Angebote zu fördern. "Aber unterhalb von gesetzlichen Maßnahmen, wo man Kassen und Ärzte und Reha braucht, da ist jeder für sich selber verantwortlich." Da sei es wichtig, dass jeder in Eigenverantwortung das tue, was er mache könne.

Und in diesem Sinne verstehe er gerade das Angebot des Aquajoggings, das Jehle in Salem verbreite. Wenn man etwas im fortgeschrittenen Alter sei, und da zählt er sich selbst dazu, dann könne man eben nicht mehr die Sportarten machen, die auf die Knie gehen, wie Fußball oder Tennis. "Deshalb finde ich es gut, dass sich das hier in Salem entwickelt hat und Franz Jehle hat erheblichen Anteil daran. Wenn Leute wie Franz Jehle Angebote schaffen für ältere Menschen, die vielleicht nicht so sportlich sind, dann ist das einfach lobenswert", dankte Riebsamen dem sportlich engagierten Parteifreund, der in Salem eine Aquajogging-Gruppe aufgebaut hat und leitet.

Wasser-Wahlkampf

Für Franz Jehle, den Salemer CDU-Vorsitzenden, war der Termin mit Lothar Riebsamen auch eine Gelegenheit, seinen Sport in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn es gebe keine Sportverband, der das gelenkschonende Aquajogging unter seinem ihrem Dach beherberge. Seit 20 Jahren betreibt Jehle den Ausdauersport und ist davon überzeugt, auch weil er weiß, dass beispielsweise Profifußballvereine ihre Spieler nach Verletzungen so wieder fit machen.

Das Wasser des Schlosssees wird noch ein zweites Mal dem Wahlkampf der CDU dienen. Am 10. September wandert sie mit Riebsamen um den See und dann dürfen die Teilneher ausnahmsweise auf das Piratenschiff, das man sonst nur schwimmend oder mit dem Boot erreicht. (mba)