Salem/Lippertsreute/Daisendorf Linzgau-Tourismus bietet wieder Tag-und-Nacht-Wanderung

Die Wanderstrecke führt über 40 Kilometer von Lippertsreute über Salem nach Baitenhausen und weiter über Daisendorf nach Oberuhldingen und zurück nach Lippertsreute.

Seit einigen Jahren gehören thematisch ausgerichtete Tag-und-Nacht-Wanderungen zum festen Bestandteil im Angebot des Bodensee-Linzgau Tourismus: Diesmal stehen Kirchen und Kapellen des Linzgaus im Mittelpunkt der Tour am Samstag, 26. August. Dabei liegt das Augenmerk nicht auf prachtvollen Bauten wie die Münster in Salem und Überlingen oder die Wallfahrtskirche Birnau, sondern auf weniger bekannten, aber interessanten Kirchen und Kapellen, die in großer Zahl die Landschaft des Linzgaus prägen. Wie es weiter in einer Pressemitteilung von Linzgau-Tourismus in Salem heißt, haben dazu versierte Wanderführer wieder eine abwechslungsreiche Route zusammengestellt. Sie ist 40 Kilometer lang und biete wieder schöne Ausblicken.

Der Startschuss fällt um 4 Uhr morgens in Lippertsreute, von dort aus geht es auf den „Rigi“ und vorbei an Schloss Salem nach Neufrach, wo im Gasthof Apfelblüte ein kräftiges Frühstück wartet. Anschließend steht eine Führung in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Leutkirch, die zu den ältesten Kirchen des Linzgaus zählt, auf dem Programm. Über Wespach und Unterstenweiler führt der Weg dann zur gotischen Pfarrkirche St. Georg in Bermatingen mit ihren umfangreichen Freskenmalereien. Nächstes Ziel ist dann die Jakobskapelle in Ahausen, die als Station des Jakobsweges auch von vielen Pilgern aufgesucht wird. Durch den Wald geht es weiter nach Baitenhausen zur Wallfahrtskirche Maria zum Berg Karmel, die einen weiten Blick über das Salemertal bietet. Nach dem Mittagsmenü im Daisendorfer Gasthaus Schützenhaus steht eine Führung durch die über 500 Jahre alte Kapelle St.

Martin an, die einzigartige Fresken besitzt. Von dort führt der Weg nach Oberuhldingen, hier liegt die kleine Wolfgangskapelle auf dem Weg. Durch das Nellenfurttal geht es nach Deisendorf, wo im Gasthaus Löwen eine kurze Rast eingelegt wird. Von hier aus machen die Wanderer einen kleiner Abstecher zur kaum bekannten Aissenkapelle. Entlang des Deisendorfer Weihers und des Heidenlocher Weihers führt die Wanderung weiter nach Bambergen. Nach der Besichtigung der Marienkapelle geht es über Heffhäusle und Hagenweiler zurück nach Lippertsreute. Im Brauereigasthof Keller werden die Teilnehmer dann mit einem deftigen Vesperbuffet für ihre sportliche Leistung belohnt.

Wer Lust auf dieses außergewöhnliche Wandererlebnis hat und sich einer solchen Herausforderung gewachsen füht, kann sich anmelden beim Bodensee-Linzgau Tourismus, Schloss Salem, Telefon 07553 / 91 77 15. In der Teilnahmegebühr von 85 Euro sind alle Unkosten und die gesamte Verpflegung enthalten. Ein Flyer mit detaillierten Informationen und den Teilnahmemodalitäten liegt in der Tourist-Information im Schloss Salem sowie bei den Gemeindeverwaltungen bereit. Und er steht unter www.bodensee-linzgau.de zum Download bereit. Auf Wunsch wird der Flyer auch zugeschickt.