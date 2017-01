Salem Lesung in Salem: Im Wald der seltenen Vögel

Autor Mathias Westburg stellte sein neues Werk bei einer Lesung im Café Fachwerk 11 vor.

Salem (pem) In einer inspirierenden und humorigen Lesung stellte der Rechtsanwalt und Autor Mathias Westburg sein neues Werk "Im Wald der seltenen Vögel" im Café Fachwerk 11 in Salem vor. In dem vom Autor erschaffenen Wald wohnen "seltene Vögel" aller Art, die mit Bedacht ausgewählte menschliche Charaktereigenschaften aufweisen. Der Chef des Waldes ist der "kleine, knuffige Zaunkönig". Ein Winzling mit größten Ambitionen. Die Schnapsdrossel dagegen zieht am liebsten mit dem Schluckspecht um die Häuser. Sie gilt inzwischen als ausgestorben, "weil die meisten Exemplare ihrer Art einem schlimmen Kater zum Opfer fielen". Auch die Vogelmafia ist im Wald anzutreffen. Neben der berüchtigten Bande diebischer Elstern ist dies der Raubwürger oder auch der Neuntöter. Markante Gestalten, wie der Bürohengst, denen Westburg, wie er verriet, täglich bei seiner Arbeit begegne, oder der Partylöwe, der im Gegensatz zum Salonlöwen jedoch nicht in der Lage ist, andere von seiner Wichtigkeit zu überzeugen, dürfen in diesem Reigen der schrägen Vögel, natürlich nicht fehlen.

Des Weiteren trifft man auf bizarre Gestalten, wie der WC-Ente oder dem Zapfhahn. Letzteren sieht man insbesondere Ende September/Anfang Oktober, erzählte Westburg. "Der berühmte Balzruf des Zapfhahns "O'zapft is" oder "Oans, zwoa, gsuffa" ist dann besonders oft zu vernehmen." Durch seine detailgetreuen pointenreichen Schilderungen entlockte der Autor den vielen Zuhörern immer wieder ein breites Schmunzeln. Der Autor lies es sich nicht nehmen, mit einem Augenzwinkern auf seinen anwesenden "seltenen" Vogel "Dodo" Wartmann hinzuweisen. Die Vorsitzende des Vereins Lilive, die die Eröffnungsrede hielt, war auch diejenige, so berichtete Mathias Westburg, die ihn dazu ermutigte, seine Geschichten über seltene Vögel weiter auszubauen und zu veröffentlichen. ( "Der Dodo war ein großer, flugunfähiger Vogel, der auf der Insel Mauritius lebte.")

Zum Vormerken für alle Buchliebhaber und literarisch Interessierte: Jeden ersten Donnerstag im Monat findet eine Buchvorstellung/Lesung des Linzgau-Literatur-Vereins im Café Fachwerk 11 in Salem statt.