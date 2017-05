Salem Landesstraße neun Stunden gesperrt: Chaos zwischen Salem und Stefansfeld

Die Landesstraße war neun Stunden lang gesperrt. Auf der Strecke, die ja bereits Umleitungsstrecke für die teilweise gesperrte B 31 ist, entstand Chaos.

Neun Stunden lang war die Landesstraße 205 am Samstag gesperrt, nachdem ein Lastwagen gegen 10.45 Uhr bei Stefansfeld in den Graben fuhr. Der Fahrer kam nach Polizeiangaben auf der L 205 von Salem in Richtung Stefansfeld wegen Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Beim Bremsen rutschte der Lastwagen immer weiter vom Bankett ab in einen Graben und kippte um. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Zur Bergung des Lastwagens, zur Verdichtung des Banketts und zur Reinigung der Straße war die L 205 bis etwa 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung war eingerichtet.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Salem berichtet, war der Auflieger voll beladen mit einer Lieferung für eine große Möbelhauskette. Durch die seitliche Lage lief Dieselkraftstoff in das Erdreich. Um das Fahrzeug wieder aufrichten zu können, musste der Auflieger komplett entladen werden. Dies konnte nur von Hand erfolgen, weshalb sich der Einsatz mehrere Stunden hinzog. Unterstützt bei der Bergung wurde die Kräfte durch ortsansässige Firmen, welche Stapler, Paletten und LKW mit Anhänger zur Verfügung stellten, um die Ladung zu bergen.

Gegen 17 Uhr konnten dann Mitarbeiter der Firma Härter aus Salem die Bergung des Sattelzugs durchführen. Hierfür wurde eine provisorische Rampe errichtet und Zugmaschine mit Auflieger mit einem 90 Tonnen Kran aufgerichtet. Schließlich musste ein Teil des Erdreiches abgetragen werden, damit die Umweltgefahr durch den ausgelaufenen Dieselkraftstoff beseitigt werden konnte.

Die Stefansfelder Straße war während den Bergungsarbeiten zwischen der Kreuzung zur Schlossseeallee und dem Kreisverkehr an der Markdorfer Straße komplett gesperrt. Da die Stefansfelder Straße aktuell Umleitungsstrecke ist, sei es zu chaotischen Zuständen gekommen, berichtet die Feuerwehr. Einige Lastwagen-Fahrer seien trotz Beschilderung nicht der Bahnhofstraße gefolgt, sondern in die Alte Neufracher Straße eingebogen, die verkehrsberuhigte Zone mit Engstellen ist.