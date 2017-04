Salem Kunstgeschichtliche Führungen durch Kloster und Schloss Salem

Kunstgeschichtliche Führungen locken über die Osterfeiertage in Kloster und Schloss Salem. Ermöglicht werden viele Einblicke in dem Barock und die Reformationszeit sowie den Alltag der Mönche.

In Kloster und Schloss Salem wird am Ostersonntag, 16. April, um 11 Uhr eine Führung unter dem Titel „Zwischen Askese und barocker Repräsentation: Abt Anselm II. und die Gegenreformation“ angeboten. Im Mittelpunkt steht die Kunst des Barocks als sichtbares Zeichen gegen die Nüchternheit und Bilderfeindlichkeit der Reformationszeit, wie es in einer Pressemitteilung erklärt wird.

Die Bautätigkeit Abt Anselms II, einer der bedeutendsten Äbte Salems, fügt sich in die gegenreformatorische Propaganda ein, auch wenn Armut, Askese und Bescheidenheit Leitlinien des Zisterzienserordens waren. Abt Anselm habe für Salem neue Maßstäbe mit der prächtigen Umgestaltung des Münsters, mit dem Bau der Wallfahrtskirche Birnau und dem Bau eines neuen Münsterturms mit dem größten barocken Geläut gesetzt, heißt es weiter. Am Nachmittag des Ostersonntags und -montags kommen dann die kleinen Besucher auf ihre Kosten: Jeweils um 15 Uhr können Familien mit Kindern den Spuren der "weißen Mönche" folgen. Auf der Entdeckungstour durch das ehemalige Kloster erfahren die Kinder und ihre Eltern, wie die Mönche einst lebten, wo sie beteten, was sie arbeiteten und was an Ostern auf den Tisch kam. Die Kinder haben die Möglichkeit, sich im Mönchsgewand wie Novizen zu fühlen. Referentin bei beiden Führungen ist Lena Frey.

Neben den kunstgeschichtlichen Führungen durch Kloster und Schloss findet auch während der Osterfeiertage täglich um 11 Uhr die Führung „Weingeschichte(n)“ statt. Beim Rundgang durch Weinkeller, Kloster mit Speisesaal und Münster kommen drei Weine zur Verkostung – garniert mit Geschichten zur Salemer Weinkultur.

Kloster und Schloss sind bis 1. November von Montag bis Samstag, 9.30 bis 18 Uhr, sowie sonntags und feiertags, 10.30 bis 18 Uhr, geöffnet. Weitere Informationen im Internet unter www.salem.de.