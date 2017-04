Salem Kriminalstatistik: Aufklärungsquote steigt auf 64 Prozent

Ein aufgeklärter Altfall mit 50 Straftaten verzerrt die Kriminalstatistik für Salem deutlich: Der Anstieg der Straftaten liegt damit bei 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zieht man den Altfall ab, bleibt noch ein Anstieg um drei Prozentpunkte. Das erläuterte Andreas Breuning, Leiter des Polizeireviers Überlingen, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Salem (as) Im vergangenen Jahr sind in Salem die bei der Polizei bekannt gewordenen Straftaten statistisch um über 16 Prozent im Vergleich zu 2015 angestiegen. Dies geht jedenfalls aus den nackten Zahlen der Kriminalstatistik hervor, die Andreas Breuning, Leiter des Polizeireviers Überlingen, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorlegte. Allerdings gehen 50 der 451 in die Kriminalstatistik eingegangenen Straftaten auf die Aufklärung eines Altfalls mit einer Betrugsmasche zurück. Bereinigt um diese Altfälle, beträgt die Zunahme von Straftaten von 2015 auf 2016 nur gut drei Prozent. Die Aufklärungsquote ist dagegen um sechs Prozentpunkte auf 64 Prozent gestiegen.

Eines hielt Andreas Breuning aber dennoch fest: In der Vergangenheit überschritt in Salem die Anzahl der Straftaten noch nie die 400er-Marke. Unter den 23 Gemeinden des Bodenseekreises rangiert Salem damit auf dem 18. Platz. Am meisten von Straftaten belastet, so führte Breuning aus, sei unter den elf Teilorten Mimmenhausen mit den meisten Einwohnern gewesen. Den Bahnhof als Brennpunkt schloss Breuning allerdings aus. Hier dominiere höchstens das Angstgefühl durch auffälliges und störendes Benehmen. Wirkliche Straftaten seien hier nur elf verübt worden.

Zwei Drittel der in Salem begangenen Straftaten resultieren aus Diebstählen, Sachbeschädigungen und Betrug. Die Betrugsdelikte gehen nach Breunings Aussagen hauptsächlich auf Internetbetrügereien zurück. Hier sei ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen gewesen. Eine weitere Steigerung stellte Breuning bei den Körperverletzungsdelikten fest. Das betreffe, so betonte Breuning, allerdings nicht den öffentlichen Raum. Die Körperverletzungsdelikte hätten im nicht öffentlichen Raum, also hinter verschlossenen Wohnungstüren zugenommen.

Auch zur Struktur der Tatverdächtigen machte Breuning einige Angaben. 2016 sei ein deutlicher Rückgang bei Jungtätern unter 21 Jahren zu verzeichnen gewesen. Andererseits habe man einen Anstieg von Straftaten im Zusammenhang mit Alkohol registriert. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen bezifferte Breuning mit 21 Prozent. Die wohnsitzmäßige Herkunft der Tatverdächtigen sei unterschiedlich. Unter ihnen befänden sich Ortsansässige genauso wie Auswärtige.