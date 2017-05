Salem Konzert in Salem: Wenn Wasser auf die Musik reagiert

Bei "WasserKlangBilder" in Salem treten Markus Stockhausen, Tara Bouman und Alexander Lauterwasser in ein bildgewaltiges Gespräch.

Noch ehe die ersten Töne hörbar werden, beginnt das Bild zu zittern – was aussieht wie ein Mond durchs Fernglas ändert Form und Farbe. Getragene Linien von Flügelhorn und Bassklarinette werden zu bewegten Bildern: mal scheinen Eiskristalle zu wachsen und zu vergehen, mal laufen Wellen von der Mitte zum Rand oder zurück, mal hinterlassen die Noten sachte Linien auf der Oberfläche wie Spuren im Schnee. Ausgerechnet zu einer sanften Klarinettenmelodie entsteht ein Gebilde, das an ein gezacktes Virus erinnert.

Markus Stockhausen und Tara Bouman stehen halb abgewandt vom Publikum auf der Bühne. Sie blicken auf die Leinwand, die ihnen die Reaktion des Wassers auf ihre Musik zeigt. Sie antworten darauf: Als das Wasser schnelle Tonfolgen des Flügelhorns mit blinkend konzentrischen Kreisen erwidert, baut Stockhausen diese aus, bis das Bild aussieht wie eine Leuchtreklame. Wie Perlen kullern Tröpfchen auf der Oberfläche, sammeln sich zu einem Collier, fädeln sich auf zur Perlenkette. Mit offensichtlicher Freude lässt Bouman sie auseinander- und zusammenlaufen.

Immer neue Bilder findet das Wasser. Manchmal reagiert es weniger auf Tonhöhen oder Lautstärke als auf Intensität, es bildet jede kaum hörbare Atempause ab. Traumbilder entstehen: ein Schwarm Glühwürmchen über bewegtem Wasser, sprühende Funken vor Nachthimmel, Galaxien, wie durch Sternennebel betrachtet. Langsam zieht das Gespräch zwischen Musik und Wasser die Zuhörer in den Bann.

Die Improvisationen von Stockhausen und Bouman haben einen langen und oft gemeinsamen Atem. Wie mit dem Wasser spielen sie mit ihren Klangfarben: Das Flügelhorn kann hell über tiefen Akzenten der Bassklarinette strahlen, sich aber auch hinter ihre Kantilenen zurückziehen. Sie gehen zusammen oder getrennt, feuern sich an oder lassen einander den Vortritt, immer getragen von Freundlichkeit, Vertrauen und Verständnis füreinander.

Der dritte Spieler an diesem Abend steht etwas am Rand: eine flache Plexiglasscheibe mit Wasser. Von mehreren Lampen erhellt, ist mit bloßem Auge zu erkennen, wie das Wasser darin brodelt oder wie ein Mini-Springbrunnen aufsteigt. Entwickelt hat die Installation der Chef der "Siebenzwerge", Alexander Lauterwasser. Die Konstruktion für seine "WasserKlangBilder" ist aufwendig: In den Instrumenten der Musiker befinden sich Mikrofone, deren Signale von einem Verstärker in einen Schallwandler gelangen. Der setzt die Schallwellen in Vibrationen um, die sich auf die Wasserschale übertragen. Zwei Kameras nehmen auf, was dort geschieht. Auf einer Leinwand kann das Publikum in Echtzeit verfolgen, wie Wasserfluss und -oberfläche sich mit den Tönen verändern. Lauterwasser steht am Mischpult, wechselt die Kameraeinstellung oder gießt Wasser nach. "Die Bilder machen nicht die Musik sichtbar. Sie sind die Antwort des Wassers auf die Musik", sagt Lauterwasser.

"In diesen Bildern steckt eine unglaubliche Spontaneität und Kreativität", sagt Stockhausen in einer kurzen Pause. Ihn beeindruckt die Vielfalt, in der das Wasser auf Anregungen der Musik reagiert. "Auch unsere Körper bestehen bis zu 70 Prozent aus Wasser, das die ganze Zeit auf Informationen von außen reagiert. Wir sind nie gleich."

Auf den begeisterten Beifall hingeben Wasser und Musiker noch eine Zugabe: kurze Tonwiederholungen der Klarinette lassen das Wasser zunächst kalt, mit dem Einstieg des Flügelhorns beginnt der Bilderreigen von vorn: leuchtender Goldregen trifft blaue Wasserwirbel, bis mit den langsam verebbenden Noten auch die Spuren im Wasser verlaufen.

Die Künstler

Der Trompeter und Komponist Markus Stockhausen arbeitete jahrelang eng mit seinem Vater, dem Komponisten Karlheinz Stockhausen, zusammen, spielt in diversen Jazzensembles und gründete 2002 mit seiner Frau Tara Bouman das Duo "Moving Sounds". Tara Bouman ist Niederländerin und wandte sich nach dem Studium von Klarinette und Bassethorn in Amsterdam der Interpretation zeitgenössischer Werke zu.

Alexander Lauterwasser, studierter Philosoph und Psychologe, ist Geschäftsführer der Fachklinik für Drogenkrankheiten "Siebenzwerge" in Salem. Er beschäftigt sich mehr als 20 Jahren mit der Visualisierung von Klängen und Wellen. Seine Installationen nennt er "WasserKlangBilder".