Salem/Meersburg/Uhldingen-Mühlhofen Komethof am Tag des offenen Denkmals in alter Pracht erleben

Ein vielfältiges kulturelles Programm erwartet die Besucher am Tag des offenen Denkmals im Bodenseekreis. Unter anderem der Komethof, ein historisches Fachwerkhaus, kann besichtigt werden.

Der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, steht unter dem Motto "Macht und Pracht". Im Bodenseekreis stehen an diesem Tag diverse Rundgänge und Besichtigungen auf dem kulturellen Programm. Erkundet werden große, repräsentative Anlagen und Bauten wie der Schlosspark in Heiligenberg, das ehemalige Zisterzienserkloster Salem und die Unterstadtkapelle in Meersburg, aber auch markante, geschichtsträchtige Gebäude in den Teilorten. "Komethof erstrahlt in alter Pracht" lautet das Motto in Salem-Neufrach. Führungen in dem historischen Fachwerkhaus werden um 11.30, 14.30 und 16.30 Uhr angeboten. Die Rundgänge starten am Innenhof des Gebäudes und dauern etwa 30 Minuten.

Auf dem Gelände kann eine Fotogalerie der Sanierung besichtigt werden. Der große Bau wurde zwei Jahre lang, von 2014 bis 2016, von Grund auf überholt. Schadenspunkte wurden freigelegt, Tragkonstruktion und Dachstuhl saniert sowie Breitdielenböden verlegt. Das sind nur drei von unzähligen Tätigkeiten. Informiert werden die Besucher genauso über die Geschichte des Hauses seit dem 13. Jahrhundert. Vorgesehen sind außerdem Spielmöglichkeiten für Kinder und ein Imbiss gegen eine Spende. Parkmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Bitte auf die Flächen am Rathaus, Leutkircher Straße 1, und Prinz-Max-Saal ausweichen. Anmeldungen zu den Führungen sind bis einschließlich morgen, Mittwoch, 6. September, unter 0 75 44/95 21 12 oder per E-Mail an info@baubuero-bruhn.de erforderlich.

Die Führungen zur Unterstadtkapelle in Meersburg starten am 10. September jeweils um 11, 13, 15 und 17 Uhr am Unterstadttor. Anmeldungen sind bis Freitag, 8. September, 12 Uhr, unter 07532/440261 oder -260 sowie per E-Mail an kulturamt@meersburg.de möglich. "Macht und Pracht im Kloster Salem" heißt es ab 19 Uhr in Salem. Treffpunkt zu der Führung ist am Eingangspavillon. Die Besucher können sich danach auf Gespräche bei Salemer Wein freuen. Um Anmeldungen wird unter 0 75 53/9 16 53 36 oder per E-Mail an schloss@salem.de gebeten – ebenfalls bis Freitag, 12 Uhr. Im Pfahlbaumuseum in Uhldingen steht ein Ausflug in "Macht und Pracht in der Bronzezeit" auf dem Programm. Führungen werden um 11 und 13 Uhr angeboten. Anmeldung bitte bis einschließlich Freitag unter 0 75 56/92 89 00. Für den weiteren Aufenthalt im Museum wird der übliche Eintrittspreis erhoben.