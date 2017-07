Salem Kleintierzüchter organisieren landesweite Jungtierschau

Die Kleintierzüchter von Salem bieten am 15. und 16. Juli die Plattform für eine landesweite Jungtierschau. Züchter aus Baden und Württemberg werden ihre Tiere vorstellen.

Salem (mt) Die Salemer Kleintierzüchter organisieren am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, die baden-württembergische Jungtierschau ein. Parallel veranstaltet der Verein seine eigene Jungtierschau. Eigentlich sind die Kaninchenzüchter in Baden-Württemberg in zwei Landesverbänden organisiert, einem für Baden und einem für Württemberg und Hohenzollern. "Wir haben die Organisation nur unter der Voraussetzung übernommen, dass wir eine gemeinsame baden-württembergische Tierschau machen", erzählt Vereinsvorsitzender Dietmar Bertsche. Denn die Salemer Kleintierzüchter haben sich in beiden Landesteilen organisiert, somit sind sie für eine landesweit einheitliche Tierschau prädestiniert. Einige der Salemer Züchter gehören zu den deutschland- und europaweit Besten ihrer Klassen. Auch Bertsche ist mit der Kaninchenrasse Mecklenburger Schecken bester Züchter in Europa und Deutschland. Diesmal hat er mit seinen Züchterkollegen Heimspiel bei der baden-württembergischen Schecken-Jungtierschau.

Dass die Salemer Züchter sich nicht nur auf die Kaninchenzucht spezialisiert haben, führten sie bei ihrem Frühjahrsfest vor. Dort konnten die Besucher neben der Kaninchen auch Hühner, Zwerghühner, Enten und Gänsen bestaunen, die von Vereinsmitgliedern gezüchtet worden waren. Michael Schneider zeigte mit dem Altseirer eine alte österreichische Geflügelrasse, die auf der roten Liste der gefährdeten Nutztiere steht.

Zum besonderen Besuchermagneten entwickelte sich bei diesem Fest die Kanin-Hop-Demonstration von Chantal Huchler. Die Kaninchen der 14-Jährigen, Schnuffi, Flöri und Sternchen, waren die Stars des Hindernis-Parcours'. Diese Disziplin wird auch als ernsthafter Wettbewerb mit großen Regelwerk ausgetragen, in Salem aber als Freizeitspaß betrieben.

Die baden-württembergische Schecken-Club-Jungtierschau im Clubheim des Kleintierzüchtervereins Salem, Im Lehen 1, ist am Samstag, 15. Juli, von 19 bis 24 Uhr, am Sonntag, 16. Juli, von 10 bis 17 Uhr zu sehen.