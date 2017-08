Salem/Lippertsreute/Daisendorf Kleine Kapellen und große Kirchen als Etappenziele

Bei der 16-stündigen Tag- und Nachtwanderung des Linzgau-Tourismus stehen Kirchen und Kapellen im Linzgau im Fokus. Vesper- und Erfrischungspausen sorgen für die Motivation der 40 Wanderer.

Salem/Lippertsreute/Daisendorf – „Kirchen und Kapellen im Linzgau“ hieß das Motto der Tag- und Nachtwanderung, zu welcher der Bodensee-Linzgau-Tourismus eingeladen hatte. Dazu machten sich 40 Wanderlustige noch in tiefdunkler Nacht auf den Weg.

Auf der knapp 40 Kilometer langen Strecke durch den unteren Linzgau waren denn auch die Sakralbauten wie eine Perlenkette aufgereiht – klein und bescheiden am Wegesrand oder stolz auf einer Höhe thronend wie die Alte Pfarrkirche in Leutkirch, die zu den ältesten Kirchen im Linzgau zählt und lange Zeit Dekanatssitz war.

Einen ganz anderen Eindruck hinterließ die stattliche gotische Pfarrkirche St. Georg in Bermatingen mit dem wuchtigen, staffelgiebligen Turm und den beeindruckenden Wandmalereien aus romanischer Zeit. Die von schattigen Bäumen umsäumte spätgotische Jakobskapelle in Ahausen birgt mit ihrer Madonna aus dem 15. Jahrhundert ein wahres Kleinod und ist beliebter Anlaufpunkt der Jakobswegpilger.

Mit der Wallfahrtskirche in Baitenhausen präsentierte sich in überschwänglichem Barock und einzigartigen Deckenmalereien eines der kostbarsten Kulturdenkmäler des Linzgaus. Im krassen Gegensatz zu der barocken Pracht in Baitenhausen stand die Kapelle St. Martin in Daisendorf. Die bemerkenswert ausgestattete kleine Kapelle ist mit einem Freskenzyklus ausgestattet, der zu den reizvollsten Wandmalereien im westlichen Bodenseekreis gehört.

Etwas unscheinbarer nahm sich dagegen die kleine barocke Wolfgangskapelle in Oberuhldingen aus. Als typisches Beispiel alter gelebter Volksfrömmigkeit diente die winzige Siechen- oder „Eißenkapelle“ in Deisendorf an der alten Poststraße. Als letztes Objekt wurde die Marienkapelle in Bambergen aufgesucht, deren ganzer Stolz der spätgotische dreiflüglige Altar aus der Zeit um 1515 ist.

Die Teilnehmer dieser informativen Wanderung lernten einerseits viele der sakralen Kleinode in der reizvollen Landschaft unserer Heimat kennen und bekamen andererseits reichlich Gelegenheit, eine nicht ganz einfache Herausforderung anzunehmen und ihre sportliche Fitness auszutesten. Beides scheint durchaus gelungen zu sein.

Neben den professionellen und äußerst aufschlussreichen Führungen durch örtliche Kenner mit profundem Wissen kam natürlich auch das leibliche Wohlbefinden nicht zu kurz. Ein üppiges Frühstücksbüfett in der „Apfelblüte“ wurde nach dem Marsch durch die Nacht als ein wahrer Segen empfunden und beim delikaten Mittagessen im schattigen Garten des „Schützenhauses“ in Daisendorf ließen sich auf angenehme Art die verbrauchten Akkus wieder aufladen. Eine Erfrischungspause im Deisendorfer „Löwen“ motivierte müde gewordene Wanderer für die Schlussetappe und das Vesperbüffet in der „Brauerei Keller“ belohnte die stolzgeschwellten Teilnehmer für die Mühen und Strapazen des 16-stündigen Wandertags, der mit einem kühlen Schluck sein glückliches Ende nahm.

Besonderes Lob durften die Wanderführer Hermann Keller, Jörg Schirm und Bertold Baumann für ihre souveräne und ortskundige Begleitung entgegennehmen, die ihrerseits das Lob an ihre tapferen Schützlinge zurückgaben. Berthold Baumann resümierte: „Es war auch heute wieder eine disziplinierte, hoch motivierte und homogene Gruppe – und das bei gigantischem Wanderwetter!“