Salem Kirchenchor Beuren freut sich auf neue Orgel

Das Jahr 2017 bietet neben der Instrumentenweihe aber auch einige weitere Höhepunkte für die Sänger.

Mit einem "straffen Programm" geht der Kirchenchor St. Ulrich in Beuren "in ein ereignisreiches Jahr", wie Chorleiter Hans-Peter Schütz und Pfarrer und Dekan Peter Nicola als Präses in der Hauptversammlung des Chores sagten. Im Jahr 2016, so Vorsitzender Marcel Pfaff, hat der Chor seinen liturgisch-musikalischen Auftrag "vollauf erfüllt", auch wenn die Orgel über mehrere Monate zur Restaurierung ausgebaut war und daher mehr "a-capella" gesungen wurde. Pfaff nannte die Präsenz des Chores im Altarraum zur musikalischen Gestaltung des Festgottesdienstes an Weihnachten gar "bewegend, großartig."

Jetzt zeigt ein Gerüst in der Kirche, dass der Einbau der Orgel in diesen Tagen erfolgt, damit am Sonntag "Laetare" (26. März) in festlichem Rahmen die Weihe erfolgen kann. Der Chor freut sich mit Organistin Anita Klumpp auf die klangvolle Unterstützung seines Gesangs mit der "Königin der Instrumente." Zwei neue Register, so Pfarrer Peter Nicola, kommen hinzu. Eine kleine Truhenorgel der Münsterpfarrei Salem hat in der Orgel-Karenzzeit wertvollen Dienst geleistet – auch zur Eröffnung der Jahresversammlung des Chores mit dem begleitenden Orgelspiel von Hans-Peter Schütz zur gesungenen Vesper.

Rainer Kollmus listete in seinem Schriftführerbericht die 37 Proben und zwölf Auftritten im vergangenen Jahr nochmals auf und blickte auch auf den Ausflug in die Historie der Stadt Esslingen mit ihrer Verbindung zu Salem im Pfleghof zurück. Peter Nicola, Marcel Pfaff und Hans-Peter Schütz erwähnten für 2017 nach der Orgelweihe an "Laetare" die Aufführung der Johannes-Passion von Heinrich Schütz in der Liturgie des Karfreitags – mit dem Münsterchor Salem und dem Kirchenchor Neufrach in Gesamtleitung von Edith Schwarz, der Chorleiterin des Münsterchores -, Osterliturgie und das Patrozinium sowie den Gesang des Domchores aus Truro/Cornwall am Sonntag nach Christi Himmelfahrt in Salem.

Die Aktivitäten 2016 haben, so Kassiererin Angelika Arnold, zwar die Kasse etwas geschmälert, die beiden Prüferinnen Regina Grundler und Monika Straßer-Branz lobten die Kassiererin für ihren Dienst für den Chor: "Akkurat, transparent und nachvollziehbar korrekt" zeigte sich das Finanzbuch. Künftig wird Susanne Rösler mit Regina Grundler die Kasse prüfen. Der Vorstand erfuhr einstimmige Entlastung.

Marcel Pfaff und Peter Nicola ehrten Erhard Arnold für zehn Jahre Mitsingen in der Tenorstimme des Chores und "für großes Engagement für die Chorgemeinschaft", ebenso Bariton Hans Sohmer, der nicht an der Versammlung teilnehmen konnte, für 30 Jahre Chorsingen und für seine besondere Gabe als "Dichter und Texteschreiber". 27 Jahre sang Irma Schmid sicher und zuverlässig im Kirchenchor-Sopran. Jetzt bat sie um Beendigung ihrer aktiven Zeit. Zwölf Jahre war sie zudem Beisitzerin, zwei Jahre Schriftführerin und erledigte viel Organisatorisches. "Es war eine gute Zeit", resümierte sie.