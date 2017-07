Salem Keine Wohnhäuser auf dem Sportplatz

Der Sportplatz von Neufrach wird nicht bebaut, wenn der FC Rot-Weiß Salem das Gelände nicht mehr für den Fußballbetrieb nutzen wird. Rund 300 Neufracher waren zu einer Bürgerversammlung mit Bürgermeister Manfred Härle gekommen und bekräftigten ihren Wunsch, der Sportplatz möge als "gründe Oase" der Gemeinde erhalten bleiben. Der Bürgermeister zog schließlich seine Pläne für eine Wohnbebauung auf der Fläche zurück.

Salem – Der jüngst gegründete Initiativkreis zur Erhaltung des Neufracher Sportplatzes hat sein Ziel bereits erreicht. Bei der Bürgerversammlung am Mittwochabend zog Bürgermeister Manfred Härle seine Überlegungen, das Sportgelände teilweise für eine Wohnbebauung zu nutzen, spontan zurück. Dabei ließ er sich von den Neufrachern leiten, die sich für den Erhalt ihrer grünen Lunge inmitten des Ortes einsetzen.

Die annähernd 300 Bürger im Prinz-Max-Saal schienen geschlossen hinter dem Anliegen des Initiativkreises zu stehen, wie der Beifall auf das emotionsgeladene Statement von Hugo Gommeringer zeigte, einem der Sprecher des Initiativkreises. Ebenso tosenden Beifall gab es am Ende aber auch für Bürgermeister Manfred Härle, als er sagte: "Ihre Botschaft ist in aller Deutlichkeit bei mir angekommen. Ich werde den Sportplatz die nächsten Jahre nicht antasten."

Zuvor hatte es in zahlreichen Wortmeldungen viel Kritik an einer Wohnbebauung auf dem Sportplatz gegeben, obwohl Härles Pläne auch einen Kinderspielplatz sowie einen Bolzplatz auf der Fläche vorsahen. Die Neufracher wollen aber den 12 000 Quadratmeter großen Platz, wenn er wegen der Zentralisierungsbestrebungen des FC Rot-Weiß Salem am Schlossseestadion nicht mehr für den Fußballbetrieb benötigt wird, in Gänze als "grüne Lunge" und als Treffpunkt für Jung und Alt erhalten.

Hugo Gommeringer sagte: "Die Angst vor einer Bebauung belastet viele unserer Einwohner." Denn mit dem Verlust der grünen Mitte wäre ein gravierender Verlust an Lebensqualität verbunden. "Sie ist eine lebendige und gewachsene Dorfmitte", unterstrich Gommeringer, wie sehr das Herz der Neufracher an diesem Sportplatz hänge. Er appellierte an Bürgermeister Manfred Härle: "Stellen Sie die Weichen um und setzen Sie sich für den kompletten Erhalt der grünen Mitte ein!" Alle weiteren Bürger, die sich zu Wort gemeldet hatten, forderten dasselbe.

"Lassen wir doch dieses Juwel im Dorf", münzte Siegfried Eisele, ein weiterer Sprecher des Initiativkreises, das geflügelte Wort von der "Kirche im Dorf lassen" auf den Sportplatz um. Ihm schwebe eine Umgestaltung der einen Hälfte zu einem Park mit der Möglichkeit zu sportlichen Aktivitäten vor. Auf der anderen Hälfte könnten ein Kinderspielplatz und eine Fläche für eine Erweiterung des angrenzenden Kindergartens entstehen.

Die Fläche könnte für viele Aktivitäten genutzt werden, meinte Edeltraud Kästner. Im Übrigen lande hier auch oft der Rettungshubschrauber. Maria Walter verwies darauf, dass auf der Fläche immer Leben herrsche: "Es gibt Orte, an denen sich aufgrund gewachsener Strukturen eine Bebauung einfach verbietet." Paul Stehle meinte: "Es besteht keine Not für die Gemeinde, diesen Platz zu versilbern." Es wäre ein bisschen viel, wenn den Neufrachern nach dem Rathaus auch der Sportplatz genommen würde. Auch Thomas Kränzler sah keine Notwendigkeit, auf dem Gelände ein paar Wohnungen zu schaffen. In absehbarer Zeit stünden in Neufrach viele Einfamilienhäuser von älteren Mitbürgern zum Verkauf, war er sich sicher.

Andreas Gommeringer, Mitglied im Vorstand des Rot-Weiß Salem, erschien es nicht einleuchtend, warum die Finanzierung des geplanten Kunstrasenplatzes beim Schlossseestadion mit einer Vermarktung des Neufracher Sportplatzes gekoppelt werden müsse. Auch er plädierte dafür, dass der Neufracher Sportplatz erhalten wird.

Der Bürgermeister begründete seine Überlegungen und verwies darauf, dass bei der Ausweisung von Wohnbauflächen von Gesetzes wegen die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung habe. Seine Überlegungen zur Nutzung des Neufracher Sportplatzes habe er als Diskussionsgrundlage verstanden. Es sei nichts festgezurrt. Er lobte das Eintreten der Neufracher als Beispiel für eine aktive Bürgergesellschaft. Seine Ankündigung, den Sportplatz in Bezug auf Wohnbebauung unangetastet zu lassen, verband er aber auch mit der Erwartung, dass aus der Einwohnerschaft ein Konzept für eine lebendige Nutzung des Sportplatzes entwickelt werde: "Dass der Bauhof nur einmal in der Woche zum Rasenmähen kommt, ist nicht das, was ich mir vorstelle."

Die 24-jährige Cornelia Weißmann, eine der Sprecherinnen des Initiativkreises, erklärte, sie sei überrascht darüber, wie Härle auf die Wünsche der Neufracher eingegangen sei. "Dieses Zugeständnis soll für uns aber auch Verpflichtung sein", erklärte sie dem SÜDKURIER gegenüber.

Nutzungsmöglichkeiten für den Sportplatz

In seinem Informationsblatt listet der Initiativkreis Grüne Mitte Neufrach eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten für den Sportplatz auf: