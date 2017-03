Salem Katholische öffentliche Bücherei feiert 25. Geburtstag

Vor 25 Jahren wurde die katholische öffentliche Bücherei St. Peter und Paul in Neufrach wiederbelebt: Getrud Schied übernahm federführend die Organisation der Einrichtung – und leitet sie bis heute. Die Bücherei wurde 2016 groß erweitert und feierte im Vorjahr auch eine Rekordausleihe. Zum 25. Geburtstag gibt es einige Überraschungen und Veranstaltungen.

Salem-Neufrach – Mit der Erfolgsgeschichte der katholischen öffentlichen Bücherei St. Peter und Paul ist deren Leiterin Gertrud Schied fest verknüpft. Auf Bitten des damaligen Pfarrers Helmut Miltner belebten Gertrud Schied und Linda Weiß aus dem offenen Frauentreff die stillgelegte Bücherei und brachten sie bis zur Wiedereröffnung beim Patroziniumsfest 1992 auf Vordermann. Damals war Gertrud Schied 34 Jahre jung. Unter großem Engagement und mit viel Begeisterung hat sie die Bücherei vorangebracht.

1967 wurde die neue Pfarrkirche in Neufrach eingeweiht. Auch ein Pfarrheim entstand, in dem eine Kinder- und Jugendbücherei eingerichtet wurde. Der noch kleine Buchbestand war hinter einer Falttüre verborgen. Hiltrud Seidel betreute zuletzt die Bücherei, musste aber 1988 aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Vier Jahre ruhte der Büchereibetrieb.

Unter der Leitung von Gertrud Schied entwickelte sich die Bücherei dann kontinuierlich weiter. Von Beginn an wurden Schulkassen in die Einrichtung eingeladen, für den benachbarten Kindergarten wurde eine regelmäßige Extra-Ausleihe angeboten. Mit den Ausleihzahlen wuchs auch die Anzahl der Medien. Nach einem Wasserschaden 1997 zog die Bücherei überstürzt in das erst kurz zuvor frei gewordene Büro der Sozialstation um.

Das Provisorium erwies sich als sehr viel passender und komfortabler, sodass die Bücherei in den Räumen blieb. Das Angebot wurde um Hörbücher, Spiele, Zeitschriften und Romane erweitert. Die Kinder-Bücherei entwickelte sich zur Familienbibliothek. 1999 hielt die EDV Einzug und mit Telefon- und Internet-Anschluss. Seit 2005 verbesserte sich der Service für die Nutzer noch einmal erheblich.

Allmählich zeichnete sich ein Platzproblem ab. Nachdem der Kindergarten nach erfolgtem Neubau das Pfarrheim wieder verlassen hatte, konnte durch Umbau die Fläche der Bücherei Anfang 2016 fast verdoppelt werden. Die Bücherei zieht seither durch ein großes Fenster zur Straße hin deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich. Die Leser sind begeistert von der Helligkeit des Raumes, loben die Ausstattung und freuen sich über die gewonnene bessere Übersicht. Besondere Stärken der Bücherei sind Auswahl und Aktualität der Medien, deren Präsentation, die persönliche Beratung und die kostenlose Ausleihe.

Wie gut die Bücherei von den Lesefreunden angenommen wird, zeigt die Rekordausleihe vergangenes Jahr: 11 183 Ausleihen wurden verzeichnet, bei einem Bestand von 4700 Medien.

Die Arbeit in der Bücherei wird getragen von einem eingespielten Team. Zu den langjährigen Mitarbeiterinnen zählen Claudia Kiebler (seit 1995), Ingrid Fischer-Tröstler (1995) und Petra Koppe (1996), Ulrike Mau (2007), Vanessa Kania (2010), Katrin Schwarz (2013) und Sigwina Englhardt (2016). Als Systemadministrator ist Eberhard Schied für die EDV zuständig. Unter den weiteren Mitarbeitern der Vergangenheit waren auch etliche Jugendliche.

Als ehrenamtliche Leiterin hält Gertrud Schied die Fäden in der Hand. Sie berät beim Ausleihen, plant vielerlei Veranstaltungen und organisiert deren Durchführung. Ihre Bücherei schätzt sie als Ort der Begegnung: "Es macht mir viel Spaß, Kindern und Erwachsenen Bücher näherzubringen und sie für das Lesen zu begeistern."

In diesem Jubiläumsjahr stehen einige besondere Aktionen auf dem Programm: So winken bei einer Verlosung beim Patrozinium Ende Juni kleine Gewinne. Am 31. März gibt es eine Lesung für Erwachsene.

Die Bücherei

Lesung am 31. März:

Anlässlich des 25. Jubiläums der Bücherei St. Peter und Paul Neufrach lädt Gertrud Schied zur Lesung ein. Diese beginnt am Freitag, 31. März, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Neufrach. Thema der Lesung ist "Bücher öffnen Welten": Man kann sie stapeln, sortieren, verleihen und verschenken. Man kann sie aber auch lesen oder sich daraus vorlesen lassen. Allerhand über Bücher und diejenigen, die sie verbreiten: Geschichten, Gedichte und viel Lustiges rund um das Lesen. In der Pause übernimmt der offene Frauentreff Neufrach die Bewirtung. Eintritt frei, Spende erbeten.

Öffnungszeiten der Bücherei:

sonntags: 9.30 bis 10.30 Uhr

dienstags und mittwochs: 16 bis 18 Uhr