Salem Kartenverlosung für Konzert in Salem: Zucchero

Die Blues- und Rock-Legende Zucchero kommt am 20. Juli nach Salem. Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für das dritte Salem Open Air.

Bluessänger Zucchero gastiert innerhalb seiner „Black Cat World Tour“ in Deutschland und spielt das dritte Salem Open Air am Donnerstag, 20. Juli, 20 Uhr. International bekannt ist der Italiener für Titel wie „Miserere“, „Baila Morena“ oder „Il grande Baboomba“.

Bei seinen Auftritten trägt er Hut und zeigt reichlich Emotionen. Er sing in italienischer und englischer Sprache. Gospel, Blues und Rockmusik inspirieren ihn zu seinen Kompositionen.

Geboren wurde er 1955 als Adelmo Fornaciari. Sein Künstlername Zucchero, das italienische Wort für Zucker, geht auf die Bezeichnung durch eine Grundschullehrerin zurück. Sein erstes Album hieß „Un po’ di Zucchero“. Sein aktuelles Album trägt den Namen „Black Cat“. Seit März ist Zucchero unterwegs, um neue und alte Stücke für seine Fans in aller Welt zu spielen. Bisher hat der heute 61-Jährige mehr als 60 Millionen Alben verkauft und alleine in seiner Heimat 13 Mal Platz eins der Charts erreicht. Er arbeitete mit Ray Charles, Eric Clapton, Miles Davis, BB King, Luciano Pavarotti, Iggy Pop und Sting zusammen. Und war für einen Grammy nominiert. Open-Air-Konzerte sind Zucchero dabei nicht fremd. In Kuba spielte er schon mal vor 100 000 Menschen. An elf Abenden stand er in der Arena in Verona. Jedes einzelne Konzert war ausverkauft. Doch um Zahlen geht es dem 61-Jährigen nicht.

Ihm ist die Musik wichtig. Selbst komponieren. Selbst spielen. Selbst singen. Das ist seine Leidenschaft. Sie wollen Zucchero live erleben, dann machen Sie mit beim Gewinnspiel.

Der SÜDKURIER verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für das Salem Open Air mit dem Italiener. Wie Sie mitmachen können, erfahren Sie im gelben Kasten.

Eintrittskarten gewinnen

Restkarten bei der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in Überlingen (Mühlenstraße 6) oder an der Abendkasse.

Für das Salem Open Air mit Zucchero verlost der SÜDKURIER als Medienpartner des Veranstalters Allgäu Concerts fünfmal zwei Eintrittskarten. Sie möchten zwei Eintrittskarten gewinnen und Zucchero am 20. Juli live in Salem sehen? Dann wählen Sie die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 46. Nennen Sie das Stichwort „Zucchero“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet von Samstag, 15. Juli, bis Montag, 17. Juli, 12 Uhr. Die Gewinner werden persönlich per Telefon benachrichtigt und bekommen die Karten zugeschickt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom bei der Gewinnhotline kostet 50 Cent. Der SÜDKURIER wünscht viel Glück.