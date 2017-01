Salem Jonathan Skawski: Erster Lehrtag auf der Bühne

Premiere des Projekts von Jonathan Skawski: Als roter Faden dient sein Hintergrund als Kind ohne männliches Vorbild.

Salem/Überlingen/Meersburg – Erster Lehrtag auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bühnenkarriere. Jonathan Skawski steht seit der Oberstufe auf der Bühne, hat die Ausbildung zum Theaterpädagogen und Comedy-Schauspieler in der Tasche. Nun will er mit seinem Projekt "12 in 12" rausfinden, wie man erfolgreicher Bühnenkünstler wird. Als roter Faden für sein Lehrjahr dient ihm sein Hintergrund als Kind ohne männliches Vorbild. In zwölf abendfüllenden Bühnenstücken ist er zwölf Monate lang auf der Suche nach einem Mann-Bild und der Antwort auf die Frage "Hat der Mann noch Zukunft?". Die Premiere des Gesamtprojekts fand im Feuchmayerhaus in Salem-Mimmenhausen statt. Die Aufführung wurde am Wochenende im Überlinger Felsenkeller am GPZ und im Vineum Meersburg wiederholt.

Die Frage, ob der Mann eine Zukunft hat, wurde im ersten Programm noch nicht beantwortet. Der Abend diente eher zum Kennenlernen. Kurz das Projekt von Skawski erklärt, schon ging das Affentheater los. Denn die Improvisationstheatergruppe Salem Apes begleitete Skawski bei seinen ersten Schritten zur erfolgreichen Karriere. Eine Bühnen-Wundertüte war versprochen, ein Abend voller Premieren.

Der Szenenrahmen wurde von Alexandra Maurer vorgegeben. Nina Schaff und Jonathan Skawski mussten dazu eine Geschichte spielen. Ort, Stimmung, Emotion, Sprache oder Beziehungsverhältnis der Figuren rief das Publikum ein. So konnte keiner vorab sagen, wie die Szene sich entwickelt. Richtig lustig wurde es, als die selbe Geschichte in immer kürzerer Zeitvorgabe gespielt wurde. Slapstick pur. Sandra Binder am Keyboard schuf, ähnlich der Klavierbegleitung beim Stummfilm, die passende musikalische Stimmung zu den Szenen.

Aller Anfang ist schwer. Seine erste Marketing-Lektion wird Skawski gelernt haben. Die Premiere im Feuchtmayerhaus in Mimmenhausen hätte mehr Zuschauer verdient. Die Bühnenpräsenz von Jonathan Skawski macht Appetit auf die kommenden elf Programme, vor allem auf die Soloprogramme. Sehr interessant ist auch sein Vorhaben, sein Publikum mit auf sein Abenteuer zu nehmen. Auf seiner Internetseite www.skawski.de kann man ihn während seiner Lehrzeit begleiten. Skawski stellt Videos aus der Schaffensphase, so auch Videos von den Aufführungen ein.

Im Februar steht Georg Büchners "Dantons Tod" in Skawskis Comedy-Version "Ein Bühnenstück in vier Köpfen" auf dem Programm. Premiere ist dieses Mal im Vineum Meersburg am Donnerstag 9. Februar. Gefolgt von der Aufführung im Feuchtmayerhaus in Mimmenhausen am Samstag, 11. Februar. Das Premierenwochenende findet im Felsenkeller in Überlingen seinen Abschluss. Einlass ist um 19.30 Uhr, die Shows beginnen um 20 Uhr.

