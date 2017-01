Salem Jonathan Skawski: Ein Lehrjahr auf der Bühne

Jonathan Skawski ist selbstständiger Bühnenkünstler. In zwölf Programmen in zwölf Monaten nimmt er seine Zuschauer mit auf seinen Weg zum Erfolg. Als Sohn zweier lesbischer Mütter hat er die Fragen rund um das Thema "Mann sein und Mann werden" für sein Projekt in den unterschiedlichsten Theaterformen aufgearbeitet.

Salem – Jonathan Skawski, 30 Jahre alt, hat eine wunderbare Familie. Er ist verheiratet mit seiner Schulliebe Anna und seit wenigen Wochen Vater eines Sohnes. Mit diesem traditionellen Familienbild ist er selbst nicht aufgewachsen. Seine Eltern nennt der Sohn zweier lesbischer Mütter Vatima und Muttima. In der alternativen Familienform hatte er kein männliches Vorbild. Diese Konstellation hat der Schauspieler zur Grundlage eines verrückt-verspielten Bühnenprojekts genommen. "Ich hatte keine männliche Referenz. Wie spielt man Fußball? Wie funktionieren Männerfreundschaften? Was ist typisch Mann?", Skawski gibt zu, er hatte keine Ahnung. Diese und weitere Fragen rund um das Thema "Mann sein und Mann werden" hat er für sein Projekt in den unterschiedlichsten Theaterformen aufgearbeitet.

Seit drei Jahren ist Skawski selbstständiger Bühnenkünstler. Das war so nicht vorhersehbar. Eigentlich sollte er etwas Bodenständiges lernen, 2008 beginnt er sein Lehramtsstudium. Doch irgendwie kann er sich nicht richtig darauf konzentrieren. Viel lieber nimmt er jede Möglichkeit wahr, um auf der Bühne zu stehen. Eine Leidenschaft, die er schon während seiner Schulzeit auslebte. In der Oberstufe hatte er deswegen sogar eine Theatergruppe gegründet, hatte einen abendfüllenden Spielfilm geschrieben und verfilmt. Doch will er Lehrer werden. Die Passion für die Bühne zeigt er auch als Lehrer. Er will mit dem begeistern, was ihn begeistert. Jedoch ist das im Schuldienst so nicht immer gefragt, merkt er. Und je länger er studiert, umso mehr wird ihm klar, dass seine Kommilitonen später zu seinen Kollegen werden.

Auf der anderen Seite hatte er parallel zum Studium eine Bühnenexistenz aufgebaut. Zwei Theatergruppen gegründet. Ein lebensbedrohender Lungenkollaps zügelte abrupt seinen Schauspieldrang. Er entdeckt das Improvisationstheater, findet neuen Lebensmut, wird Mitglied im professionellen Ensemble von Improshnikov in Ravensburg.

Skawski besucht etliche Workshops und Schulungen im Bereich Clownerie, Improvisationstheater und Schauspiel. 2012 beginnt er eine Ausbildung zum Theaterpädagogen, setzt 2013 die Ausbildung zum Schauspieler für Comedy drauf. Skawski versteht es, den Zuhörer mit in seine Erzählung zu nehmen. Seine Begeisterung ist ansteckend. Man könnte meinen, er erzählt seinen Werdegang, während er auf der Bühne steht.

Mit seiner Entscheidung, selbstständiger Bühnenkünstler zu werden, beginnen die Zweifel. "Ich wurde ständig gefragt, kann man davon leben?", erzählt Skawski heute, "so häufig gefragt, bis ich aus Angst und Zweifel, dass ich sonst nicht als Bühnenkünstler überleben kann, wirklich jeden Auftrag angenommen habe." Ein Fehler wie es sich zeigte. Bei der Anfrage, er solle etwas zum Thema Zahnhygiene und Karies machen, entscheidet er sich um. "Ich will mein eigenes Ding machen", war nun sein Erfolgsrezept. Bei seinen Begegnungen mit anderen Künstlern sieht er, dass das möglich ist. Die Ausbildungen haben ihm zwar das Handwerk beigebracht, aber nicht den Weg zum erfolgreichen selbstständigen Künstler aufgezeigt. Er beginnt sich mit Marketing und Akquise zu beschäftigen. Nebenher arbeitet er als Theaterpädagoge unter anderem mit der Inklusionstheatergruppe Bilderblume.

Ihr Musikstück "Piratopia – Eine Göre im Piratenpelz" wurde erfolgreich in der Linse in Ravensburg aufgeführt. Zusätzlich baut er mit seiner Frau Anna und Freunden das Improvisationstheater Salem Apes auf. Im Aufbau einer Theatergruppe hatten sie Erfahrung. Schon während ihres gemeinsamen Studiums hatten sie die Theatergruppe Lautstark gegründet.

Mit seinem Projekt über zwölf Monate verbindet Skawski nun die zwei Themen seines Lebens: erfolgreicher Bühnenkünstler werden und das Mann-Bild hinterfragen. In zwölf Programmen kann das Publikum Skawski auf der Bühne und über die sozialen Medien bei der Antwortsuche begleiten. Die Beschreibung muss so begeisternd gewesen sein, dass der Landkreis ihn finanziell fördert und die Gemeinden Salem und Meersburg Räume zur Verfügung stellen. Heute beginnt das Theaterabenteuer der etwas anderen Art.

Das Programm

„12 in 12 – Hat der Mann noch Zukunft?“ hat Jonathan Skawski sein verrückt-verspieltes Bühnenprojekt genannt. Zwölf eigenständige Programme werden in zwölf Monaten aufgeführt. Was die monatlichen Einzelstücke verbindet, ist das Thema „Mann sein, Mann werden“, das in fast allen Formen und Stilen im Bereich Comedy, Kabarett, Musik- oder Improvisationstheater durchgespielt wird. An jeweils einem Wochenende sind die Spielorte das Feuchtmayerhaus in Salem-Mimmenhausen, der Felsenkeller am GPZ in Überlingen und das Meersburger Vineum.