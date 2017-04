Salem Integration ist VdK-Ortsverband besonders wichtig

Der VdK-Ortsverband Salem bietet viel Unterstützung für Mitglieder mit Behinderung.

Im Salemer Ortsverband des Sozialverbands VdK fühlen sich die Mitglieder gut aufgehoben. Dies wurde in der Jahresversammlung nicht nur bei der turnusmäßig anstehenden Neuwahl des Vorstands deutlich, bei der Helmut Müller als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt wurde, sondern auch in positiven Äußerungen über die Angebote, die der Ortsverband seinen Mitgliedern zuteilwerden lässt.

"Wir verstehen uns im Ortsverband nicht nur als Interessensorganisation, sondern vor allem auch als Gemeinschaft", betont Helmut Müller gegenüber dem SÜDKURIER. Er selbst nimmt sich dabei ganz besonders in die Pflicht. Nicht nur, dass er sich die Zeit nimmt, den Mitgliedern des Ortsverbandes bei der Ausfüllung von sozialen Leistungsanträgen behilflich zu sein, ihm ist auch sehr daran gelegen, dass sich die 177 Mitglieder gesellschaftlich integriert fühlen. Vor allem dann, wenn sie gehandicapt sind. "Das ist mir sehr wichtig", hebt Helmut Müller hervor.

Speziell aus diesem Grund organisiert er jährlich zwei Ausflüge für die Mitglieder mit einem Reisebus, der eine Hebebühne für Rollstuhlfahrer hat und mit Zielen, die weitgehend barrierefrei sind. Der nächste Ausflug führt am 17. Juni zur Dorotheenhütte bei Wolfach. Anmeldungen sind bis zum 15. Mai bei Helmut Müller (Telefon 0 75 53/91 75 45) möglich. "Wir haben etliche Rollstuhlfahrer in unseren Reihen und Menschen, die sich nur mit dem Rollator fortbewegen können. Die schätzen es ganz besonders, dass wir bei unseren Ausflügen auf ihre eingeschränkte Mobilität Rücksicht nehmen", weiß Helmut Müller. Denn sie kämen sonst kaum aus ihrem häuslichen Umfeld heraus.

Den Mitgliedern mit Handicap will der Salemer VdK-Ortsverband künftig nach Möglichkeit auch Hilfe bei Fahrten zu Arztbesuchen anbieten. "Wir sind dabei, ein Konzept für diesen Service zu finden", sagt Helmut Müller. Die Mitgliederentwicklung bestätigt seine Strategie, aus dem Ortsverband eine gemeinschaftsbildende Organisation zu schaffen. "Wir verlieren zwar naturgemäß durch Alter oder Krankheiten bedingt immer wieder Mitglieder, im vergangenen Jahr konnten wir aber auch 13 Neuzugänge verzeichnen", berichtet Helmut Müller erfreut.