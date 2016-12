Salem/Frickingen/Überlingen Im Einsatz für den Naturschutz: Schüler säubern Rückhaltebecken im Aachtobel

Schüler der Kaspar-Hauser-Schule Überlingen haben bei einem großen Putz-Einsatz den Überlauf des Rückhaltebeckens im Aachtobel gesäubert. Mitarbeiter vom Klärwerk der Gemeinde waren ebenfalls mit von der Partie. Graffiti-Sprayer hatten hier ihr komplettes Equipment liegen gelassen.

Es ist 9 Uhr morgens, Nebel und minus zwei Grad. Bei so einem Wetter gehen selbst Hunde nur vor die Türe, wenn es dringend sein muss. Doch fünf Schüler der Kasper-Hauser-Schule Überlingen und ihr Lehrer Norbert Vogler kennen ganz offensichtlich kein schlechtes Wetter. Bewaffnet mit Besen und Schaufel machen sie sich auf zum Rückhaltebecken im Aachtobel bei Frickingen. Bei einer Wanderung vor einigen Wochen entdeckte die Gruppe, dass im Überlaufbecken einige Graffiti-Sprayer unterwegs waren und fast ihr komplettes Equipment einfach liegen lassen haben.

„Wenn es dazu kommen sollte, dass das Wasser überläuft, würde alles in die Aach und in das Landschaftsschutzgebiet gespült werden“, erklärt Norbert Vogler. „Deshalb haben wir uns entschieden, dem Zweckverband Flussbau Salemer-Aach anzubieten, dass wir das Ganze sauber machen.“ Und dieser nahm die Anregung wohlwollend auf. Mehr noch: Es kamen sogar zwei Mitarbeiter vom Klärwerk der Gemeinde Salem, die sich unter anderem um das Hochwasser-Rückhaltebecken Hohenbodman kümmern. „Die Anfrage kam für uns natürlich überraschend“, sagt Gerhard Stephan. „Wir putzen das Becken auch immer mal wieder, aber eben nicht jedes Jahr.“ Dennoch freute nicht nur er sich über das Engagement der Schüler und unterstützte es „selbstverständlich sehr gerne“, wie er sagte.

Die Aktion passte außerdem perfekt zum Unterrichtsinhalt der Neuntklässler. „Wir haben gerade Müll, Mülltrennung und Recycling durchgenommen“, berichtet Norbert Vogler und fügt schmunzelnd hinzu. „Somit ist das die perfekte praktische Umsetzung zum Unterricht.“ In den frühen Morgenstunden und bei Minusgraden machten sich also vier Jungs und ein Mädchen mit ihrem Lehrer auf, um den Überlauf des Rückhaltebeckens zu säubern. Die Mitarbeiter des Klärwerkes der Gemeinde Salem brachten zusätzliche Besen und Müllsäcke mit. Und dann ging es los.

Mit Feuereifer wurde geschrubbt. Der Müll wurde, so gut es geht, getrennt. Danilo Luccarelli aus Stockach hatte sogar zwei Taschenlampen mitgebracht, die gleich mit Klebeband an den Armen befestigt wurden. Außerdem hatte er einen Erste-Hilfe-Kasten dabei, falls sich jemand an den Glasscherben verletzt. Innerhalb von wenigen Minuten staubte es so gewaltig, dass man teilweise nur noch leichtes Hüsteln hörte. Hier war Nino Udech perfekt ausgestattet, da er an ein Staubtuch gedacht hatte, dass er nun umbinden konnte. Der Fortschritt war schnell zu sehen, was die Schüler nur noch mehr motivierte, weiter aufzuräumen. Zwischenzeitlich wurden sogar die Mülltüten knapp. Dann entschied man sich, Äste und Blätter nicht mit zu entsorgen.

Nach eineinhalb Stunden war der komplette Überlauf gekehrt, es war keine Spraydose mehr zu sehen und auch sonst war alles sauber. „Es hat richtig Spaß gemacht“, sagte Jonas Baumgartner. Der 15-Jährige kommt aus Stockach, besucht die neunte Klasse der Kaspar-Hauser-Schule in Überlingen und betont, dass sie die Arbeit derer gemacht haben, die hier die Wände besprüht haben: „Eigentlich sollten die die Dosen und den Müll, den sie hinterlassen haben, aufräumen.“ Sein Klassenkamerad Jonas Fischer aus Salem-Stefansfeld freute sich, etwas für die Umwelt getan zu haben: „Es ist wahnsinnig, was wir alles gefunden haben. Von Spraydosen über Styropor bis Glasscherben war alles dabei, selbst eine alte Cappy.“

Norbert Vogler war im Anschluss voll des Lobes bezüglich des Einsatzes seiner Schüler: „Alle haben super mitgemacht und großen Einsatz gezeigt. Es hat richtig Spaß gemacht.“ Auch die Mitarbeiter des Klärwerkes der Gemeinde Salem freuten sich über die unerwartete Unterstützung. „Bei so einem Angebot konnten wir nicht nein sagen“, sagte Gerhard Stephan. „So ging das Putzen um ein Vielfaches schneller als sonst. Wir wären zu zweit sicher einen Tag beschäftigt gewesen.“

Als Dankeschön luden er und sein Kollege Peter Godau die Schüler samt Lehrer noch in das Stellwerk auf dem Staudamm ein und erklärten die Technik, wie der Wasserdurchlauf durch den Staudamm geregelt wird und wie der Durchlauf geschlossen werden kann. Die Schüler staunten nicht schlecht, mit welcher Technik gearbeitet wird und wie riesig das Hochwasser-Rückhaltebecken ist. Es fasst nämlich etwa eine Million Kubikmeter Wasser und gehört damit zu den ganz großen Rückhaltebecken. Damit kann drohendes Hochwasser in der Region flussabwärts verhindert werden.