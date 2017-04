Salem Ilja Richter singt Georg Kreisler in Salem: Vollblutmime mit großer Stimme

Begleitet von der Meisterpianistin Sherri Jones begeistert er das Publikum mit einem Parforceritt durch surreal-schwarzhumorige Welt von Kreisler

Ein passender Frühlingsgruß à la Georg Kreisler. In "Humoreske" lieh er sich einst Antonin Dvoraks gleichnamige Melodie aus: „Wenn die Geigen lauter geigen / Und die Selbstmordziffern steigen / Wenn die Leut‘ auf Berge wallen / Und dabei herunterfallen / Weiß man es: Jetzt ist er da!“

Näher als an diesem Abend im „Prinz Max“ mit Ilja Richter und Pianistin Sherri Jones kann man Georg Kreisler (1922 bis 2011) heute nicht kommen, seit er selbst wegen Todes verhindert ist. Beide, Richter und Jones, waren Teil dieses Lebens gewesen, verbunden durch Freundschaft und Kunst.

Nach einem kraftvollen, einfühlsamen und tiefgründigen zweistündigen Parforceritt durch die surreal-schwarzhumorige Welt seines Duzfreundes Kreisler hinterließ Richter ein restlos begeistertes Publikum, das ihn und die kongeniale Meisterpianistin Sherri Jones applaudierend, johlend feierte. Die in Berlin lebende Virtuosin ist die einzige Kennerin des bis 2009 unbekannten frühen Klavierwerks Kreisler, das sie „nach einer einschneidenden Zusammenarbeit“ mit Kreisler uraufführte und später auch auf CD einspielte. Und sie hat „alles, was Sie heute Abend hören, Note für Note von der Schallplatte transkribiert“, dankte ihr Richter.

Es ist ein Publikum im gefüllten Saal, das sich am Wiederhören solcher böser Lieder erfreute, wie "Biddlah Buh", in dem der Großmeister des Sprachwitzes in fröhlichen Rhythmen vom Frauenripper singt: "Unsre Liebe war beinahe schon vergangen, / Da schlitzte ich die Kehle der Katrein, / Das heißt, sie liebte mich, solange sie lebte, / Und wegen des bißchen Schlitzen wird sie nicht böse sein.“ Was Richter nicht singt, sind die Gassenhauer Kreislers. "Der Tod muss ein Wiener sein“ und vor allem auch „Taubenvergiften“ fehlte, die Hassliebeserklärung an seine Geburtsstadt Wien, die Kreisler berühmt machte und ihn ein Leben lang verfolgte.

Kreisler, der US-Bürger, als Jude 1938 mit den Eltern aus der Geburtsstadt Wien und dem Nationalsozialismus geflohen, wurde ab 1955 laute, unbequeme und lebende Erinnerung an eine Zeit, die man am liebsten nicht wahrhaben wollte. Kreisler der „Weltdurchschauer“, wie „Die Zeit“ im Nachruf schrieb. Er sezierte Politik und Gesellschaft böse und Richter gelang es, das aus der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. In „Meine Freiheit, Deine Freiheit“ verpackte Anarchist Kreisler Kapitalismuskritik sprachakrobatisch und Ilja Richter präsentierte sich als zungenfertiger Epigone, der bei „Meine Freiheit: Ja / Deine Freiheit: Nein“ eine Franz Josef Strauß-Parodie hinlegt und am Ende mit einer einzigen Handbewegung für ein begeistertes Publikum sorgte, einen imaginären Haarschopf mit der Hand von der Stirn wegziehend, sagte er: „Es gibt ihn nicht nur in Bayern, es gibt ihn überall, mit anderen Frisuren.“ Trump. „Meine Freiheit wird von der Verfassung garantiert / Deine hat bis jetzt nicht interessiert.“

Strauß mit Doppelkinn, Heino mit Sonnenbrille, Peter Alexander mit Schmäh, Heinz Rühmann mit typischer Stimme, Ilja Richter hat sie alle drauf. Auch den Trenker Luis, die „fröhlichste Frohnatur des ausgehenden 20. Jahrhunderts, der ideale Privatkasperle für den ewigen Lausbuben aus Braunau“. Abrechnung mit einem, der für Richters Generation zum kriegsverharmlosenden Märchenonkel von Gebirgsjägergeschichten wurde.

War dieser Vollblutmime Ilja Richter, der da miminsch, gestisch, stimmlich alles gab und geben konnte, war der heute 64-Jährige wirklich der schlaksige Junge der 1970-er, der mit der ZDF-Sendung „disco“ zum Kult wurde, trotz seinem mäßigen Gesinge in den Sketchen, die zwischen T. Rex und Suzi Quatro nervten? Der Mann mit dem vollen, sauberen Bariton, mehr heldisch als lyrisch wie Kreisler selbst, aber saalfüllend und mitreißend.

Ja! Hallo Ilja. Die Zeit von damals gehört zu seinem Leben: Er packt einen Koffer auf den Stuhl und holt eine Handpuppe hervor: „Der Mensch braucht Rituale, das Fernsehen lebt von Ritualen, hier ist ein Ritual: Ich sage jetzt nur eines: Und hier ist sie nun, die absolute Hauptgewinnerin des ersten Georg Kreisler-Nachwuchs-Chanson-Wettbewerbs! – Licht aus! – Whomm! Spot an! Ja! Rotraud K. – Applaus! Applaus!“ Mit Ausnahme einiger weniger jüngerer Zuschauer und eines einzelnen Jungen dürfte die allermeisten Gäste im Prinz Max diese kultige Szene aus disco selbst unzählige Male erlebt haben.

In seinem Nachruf auf seinen Freund Kreisler für „Die Welt“ schrieb Ilja Richter: Und ich hatte doch so mit Deiner Unsterblichkeit gerechnet, weil der Tod einfach schlichtweg vor Dir Schiss hat.“ Er endet mit der Aufforderung: „Sims mir was von dort – ich les das.“ Wenn man sich so eine SMS von Georg Kreisler denkt, der von dort aus Ilja Richter und Sherri Jones in Salem gesehen hat, dann schriebe er vielleicht: „Na, je länger i dot bin, umso besser werden mir drei no…“

Political incorrect

„Surreale Gesänge“ nannte Kreisler selbst jene seiner Lieder, welche die Interpretation mehr oder weniger dem Zuhörer überlassen. „Frühlingsmärchen“ war eines seiner Lieblingslieder, erzählte Ilja Richter: „Spielt ein Neger auf der Flöte Palestrina / Am Girardiplatz, im Jänner, wenn es schneit / Ja, dann teilen sich die Wolken über China / Und in Moskau spricht die jüngste Ballerina / „Es ist Frühlingszeit!“ Neger sei nicht "Nigger", sagte Richter und so singe er fernab der „Krankheit political correctness, die überall grassiert und ansteckend ist“, nicht „stark pigmentierter Flötist …“, denn das sei gegen Kreisler und auch gegen das Versmaß...