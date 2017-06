Salem Herzstück der neuen Neufracher Ortsdurchfahrt wird ein Kreisverkehr

Die Neugestaltung und Sanierung der Hauptverkehsader des Salemer Teilortes ist beschlossen, die Kosten allerdings muss die Gemeinde selbst tragen.

Bei einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung hat der Salemer Gemeinderat der überarbeiteten Planung zur Sanierung und Neugestaltung der Neufracher Ortsdurchfahrt zugestimmt. Die wesentlichste Änderung ist die Einrichtung eines Kreisverkehrs an der Einmündung der Weildorfer Straße in die Markdorfer Straße. Mit dem ersten der drei projektierten Bauabschnitte soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Dieser erste Abschnitt umfasst die Strecke vom Fahrbahnteiler am südlichen Ortseingang bis zur Tankstelle Rothmund.

"Für die Verkehrsberuhigung und die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer haben wir das Bestmögliche herausgeholt", meinte Bürgermeister Manfred Härle in der Gemeinderatssitzung zum Gremium. Gleichzeitig würde auch das Ortsbild aufgewertet.

Das Herzstück der Umgestaltungsmaßnahmen ist der Kreisverkehr an der Weildorfer Straße. Wie Bauamtsleiter Elmar Skurka berichtete, hat das Regierungspräsidium Tübingen dem Bau eines Kreisverkehrsplatzes mit einem Durchmesser von 16 Metern zugestimmt. Die Kosten für diesen Tiefbau hat allerdings die Gemeinde zu tragen. Das Land als Baulastträger der L 205 übernimmt lediglich jene Kosten, die der Sanierung der Markdorfer Straße zuzurechnen sind. Offen ist noch, ob dabei vom Land auch die Mehrkosten für den Einbau eines Flüsterasphalts übernommen werden.

Neu ist auch, wie Bauamtsleiter Skurka darlegte, dass das Regierungspräsidium nun auch die Sanierung der Brücke über die Deggenhauser Aach in das Sanierungspaket einbeziehen will. Eine Prüfung des erforderlichen Sanierungsumfangs steht aber noch aus. Daher kann diese Maßnahme erst im kommenden Jahr zusammen mit der Sanierung des Straßenabschnitts von der Tankstelle Rothmund bis zur Brücke umgesetzt werden.