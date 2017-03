Salem Hauptsatzung: Änderung weckt Befürchtungen bei Gemeinderat

Der Gemeinderat hat den Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung vertagt. Damit steht die Entscheidung darüber, ob Bürgermeister Manfred Härle künftig über mehr Geld verfügen können soll, weiterhin aus.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung über eine Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde beraten. Zu einem Beschluss kam es jedoch nicht. Die in der Neufassung vorgesehenen Wertgrenzen, wonach der Bürgermeister künftig für die Bewirtschaftung von Mitteln, die im Haushaltsplan veranschlagt sind, bis zu einer Höhe von 50 000 Euro statt bisher 30 000 Euro zuständig wäre, lösten, angestoßen von Henriette Fiedler (FWV), Diskussionen aus. Fiedler sah mit dieser Erhöhung Kompetenzeinbußen für den Gemeinderat verbunden. Vonseiten der Grünen Offenen Liste (GOL) kamen ähnliche Bedenken. Daraufhin schlug Bürgermeister Manfred Härle eine Vertagung des Beschlusses vor.

Die Änderung der Hauptsatzung wurde von der Verwaltung nicht aus eigenem Antrieb eingebracht. Sie reagierte damit auf die Änderung der Gemeindeordnung, die im Jahr 2015 der baden-württembergische Landtag beschlossen hat. Wie Sabine Stark, Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters, erklärte, lehnt sich die vorgelegte Satzung an eine Mustersatzung des baden-württembergischen Gemeindetags an. Darin sei für Gemeinden von 10 000 bis 20 000 Einwohner (Salem hat rund 11 600) für den Bürgermeister eine Mittel-Bewirtschaftungsgrenze zwischen 40 000 und 65 000 Euro vorgeschlagen.

Nach Ansicht von Henriette Fiedler ist dies jedoch nur ein Vorschlag des Gemeindetags, der aber nicht durch die Änderung der Gemeindeordnung begründet sei. Die Neuregelungen in der Gemeindeordnung beträfen nicht die Zuständigkeiten des Bürgermeisters, betonte Fiedler. Bei deren Festlegung seien die Gemeinderäte frei in der Gestaltung. Bei der letzten Änderung der Hauptsatzung im Jahr 2008 habe man sich zu einer für Salem außergewöhnlich großen Erweiterung der Zuständigkeiten für den Bürgermeister entschieden. Daher sehe sie keinen sachlichen Grund für eine weitere Erhöhung, außer im Personalbereich.

Ulrike Lenski (GOL) wollte ihr Veto gegen eine Erhöhung nicht als Misstrauen der Verwaltung gegenüber verstanden wissen. Allerdings stünden sich bei Investitionen mitunter unterschiedliche politische Ansichten gegenüber, die es zu diskutieren gelte. Lenskis Fraktionskollegin Petra Karg ließ in ihrer Argumentation dann aber doch eine skeptische Haltung der Verwaltung gegenüber durchscheinen, als sie sagte: "Wir Gemeinderäte werden oft überfahren." Gegen diesen Vorwurf verwehrte sich Bürgermeister Härle entschieden und sagte am Ende: "Ich bin stinksauer." Hennriette Fiedler veranlasste Kargs Äußerung zu der Bemerkung: "Diesen Zungenschlag wollte ich eigentlich nicht." Franz Jehle (CDU) bügelte Kargs Bemerkung ebenfalls ab. "Ich kann mich in zwölf Jahren als Gemeinderat nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo der Bürgermeister irgendetwas entschieden hat, was nicht durch den Willen des Ratsgremiums gedeckt oder Murks war."

Bauamtsleiter Elmar Skurka erläuterte daraufhin das Prozedere bei Arbeitsvergaben. Zunächst entscheide der Gemeinderat über die Planungen von Projekten, dann würden die Arbeiten ausgeschrieben. Bei der Vergabe von Aufträgen, die von ihrer Höhe her in den Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters fielen, sei dieser genauso gehalten, den wirtschaftlichsten Bieter zu wählen wie der Gemeinderat. Oft könne der Fortgang von Bauarbeiten aber beschleunigt werden, wenn man bei der Vergabe nicht bis zur nächsten Gemeinderatssitzung warten müsse. Außerdem würde der Gemeinderat regelmäßig über Vergaben des Bürgermeisters informiert, die über 7500 Euro lägen. Künftig solle diese Grenze auf 10 000 Euro angehoben werden.

Aus den Reihen des Gemeinderats kamen auch noch weitere Vorschläge für die Änderung der Hauptsatzung, wie beispielsweise die Bestellung der Ortsreferenten, die Zuständigkeit bei der Stundung von Forderungstiteln seitens der Gemeinde oder der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Belangen, die diese betreffen. Bürgermeister Härle schlug deshalb vor, den Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung zu vertagen. Bis zur nächsten Gemeinderatssitzung sollen die Gegenvorschläge schriftlich eingebracht und dann einzeln über sie abgestimmt werden.

Hauptsatzung

Die Hauptsatzung ist das Verfassungsstatut einer Gemeinde. Ihre Ausformung hat sich an der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg auszurichten. Die Hauptsatzung legt die wesentlichen Regelungen für die Organisation der Gemeindeverwaltung und die Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen Gemeinderat, Ausschüssen und Bürgermeister fest.