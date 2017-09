Salem Hans-Ulrich Rülke mit Plädoyer für ein neues Denken

Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, sprach in Salem über Bildung, Digitalisierung, Zuwanderung und Mobilität.

Salem (as) Ein flammendes Plädoyer für ein neues Denken in vielen Politikfeldern legten Hans-Ulrich Rülke, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, und der Bundestagskandidat der Liberalen, Christian Steffen-Stiehl, am Montagabend im Rahmen einer Wahlveranstaltung in Salem ab. Vornehmlich nannten sie dabei die Bereiche Bildung und Digitalisierung. Weiter ging es aber auch um Themen wie Zuwanderung, Mobilität, Innere Sicherheit und um die Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Bezugnehmend auf das tags zuvor ausgestrahlte Fernsehduell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihrem Herausforderer Martin Schulz (SPD) meinte Rülke: "Da war alles andere als neues Denken vernehmbar." Und er machte gleichzeitig deutlich, was die Liberalen von den augenblicklichen Regierungsparteien unterscheidet. Der liberale Denkansatz setze auf die Kraft und die Fähigkeit der Menschen, ihr Leben weitgehend selbst zu gestalten, während sich die Sozialisten mit ihrer Politik in großem Rahmen als Babysitter des Individuums verstünden, und die Konservativen dazu neigten, die Individuenvielfalt als etwas Bedrohliches zu sehen, die eingezäunt werden müsse. "Wir wollen wieder den Optimismus und Vertrauen in das Positive des Menschen in den Bundestag tragen", erklärte Rülke. In einem Atemzug stellte er aber auch klar, dass es der FDP nicht darum gehe, um jeden Preis mitzuregieren. "Wenn, dann wollen wir auch umsetzen können, wofür wir gewählt worden sind", betonte Rülke.

An erster Stelle stehe bei den Liberalen die Bildung. "Jeder soll ein optimales Bildungsangebot bekommen, und zwar bundesweit", erklärte Rülke. Ebenso große Bedeutung maß er der Digitalisierung bei. Denn sie werde zu einem zentralen Standortfaktor. Weil auf diesem Gebiet der Markt nicht funktioniere, sei der Staat bei der Finanzierung gefragt.

Veränderungen strebe die FDP auch in der Zuwanderungspolitik an. Diese müsse auf qualifizierte Zuwanderung gerichtet sein, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, sagte Rülke. Das Asylrecht werde dadurch nicht infrage gestellt.