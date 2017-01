Salem Hans-Ulrich Rülke beim FDP-Neujahrsempfang in Salem

An die 100 Gäste – darunter einige Bürgermeister, Gemeinde- und Kreisräte verschiedener Couleur sowie Vertreter der Wirtschaft – sind am Freitagabend der Einladung des FDP-Kreisverbands zum Neujahrsempfang im Gasthaus Adler in Salem-Beuren gefolgt.

"Es ist ein gutes Zeichen, wenn sich Demokraten in diesen Zeiten gegenseitig besuchen", freute sich die stellvertretende Kreisvorsitzende Gaby Lamparski. Ihr besonderer Willkommensgruß galt Hans-Ulrich Rülke, dem Fraktionsvorsitzenden im Stuttgarter Landtag, dem aus Salem stammenden Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und dem Bundestagskandidaten Christian Steffen-Stiehl aus Friedrichshafen. "Ich habe ein gutes Gefühl", erklärte Lamparski im Hinblick auf das Abschneiden der Freien Demokraten bei der Bundestagswahl am 24. September und bei den in diesem Jahr anstehenden drei Landtagswahlen.

"Die Freien Demokraten werden als Kraft der Mitte gebraucht", zeigte sich auch Bundestagskandidat Christian Steffen-Stiehl optimistisch. Der Landtagsabgeordnete Klaus Hoher formulierte es noch entschlossener: "Diese Partei gehört wieder in den Bundestag." Warum, das führte Hans-Ulrich Rülke näher aus. "Im Bundestag muss es wieder eine Partei geben, die sich um den Mittelstand kümmert", betonte er. Damit meinte er sowohl das mittelständische Unternehmertum als auch die mittelständischen Arbeitnehmer. Beide sah er in der jetzigen Regierungskonstellation unter die Räder gekommen. Die Große Koalition habe den Mittelstand ausgequetscht. Deshalb müsse es im Deutschen Bundestag, so richtete er den Finger auch auf die Oppositionsparteien, eine Kraft geben, die sich darüber im Klaren sei, dass das, was verteilt werden soll, erst einmal erwirtschaftet werden müsse.

Für Rülke gilt es ganz generell, verlorenes Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wieder zurückzugewinnen. In diesem Zusammenhang erwähnte er auch den im Zuge des Flüchtlingszustroms aufgekommenen Kontrollverlust und die damit verbundene Zunahme an Gefährdern. Dies lastete er Kanzlerin Angla Merkel an und betonte dabei: "Es muss das europäische Recht respektiert werden." Danach müssten Asylbewerber in jenem Staat registriert werden, in den sie einreisen würden.