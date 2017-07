Salem Großes Fest für Emil Bauscher: Der Rektor der Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum Salem geht in Ruhestand

Großes Fest für Emil Bauscher: Der Rektor der Gemeinschaftsschule am Bildungszentrum Salem geht in Ruhestand

Das Kollegium, Schüler, Eltern und Gäste verabschieden einen Rektor, unter dessen Leitung die Schule zahlreiche Preise eingeheimst hat.

Salem (as) Rektor Emil Bauscher hat seine Arbeit als Schulleiter stets an einer Maxime ausgerichtet: "Jedem Schüler eine Chance." Bei der Feier mit rund 200 Gästen im Mimmenhauser Dorfgemeinschaftshaus anlässlich seiner Verabschiedung blieb dies in kaum einer der Reden unerwähnt. Emil Bauscher hat am Salemer Bildungszentrum zwölf Jahre die auslaufende Haupt- und Werkrealschule geleitet und als Nachfolgeschulart eine Gemeinschaftsschule aufgebaut. Mit 66 Jahren geht er jetzt in den späten Ruhestand.

Mit einem bunten Reigen an Darbietungen ließen die Schüler, das 40-köpfige Kollegium sowie die Schulleiter der Nachbarschulen das Wirken des scheidenden Rektors und geschäftsführenden Schulleiters der Salemer Raumschaft in kompakter Form für die Gäste aus der Kommunal- und Landespolitik, aus der Elternschaft und dem weitgespannten Netzwerk der Schule ausschnittsweise Revue passieren. Dabei spannte sich der Bogen von den Wintersporttagen über den Business-Day bis zu den Benefizveranstaltungen, mit denen Emil Bauscher immer wieder Geldgeber wie den Überlinger Rotary-Club für die Zusatzangebote der Schule an Land gezogen hat.

Für die Schüler habe Emil Bauscher immer ein großes Herz bewiesen, sagte Konrektorin Karin Hiestand. Und er habe Veränderungen in der Schullandschaft immer rechtzeitig erkannt und darauf reagiert. Dabei erinnerte sie an das in Bauschers Ideenschmiede entstandene "Salemer Unterrichtsmodell", das sich durch ein passgenaues Konzept zur bestmöglichen Förderung jedes Schülers auszeichne. In regelmäßigen Abständen habe Emil Bauscher seine Schule auf die Top-Ten-Listen diverser Auszeichnungen gebracht, erst vor wenigen Monaten mit dem ersten Preis im Wettbewerb "Starke Schule" auf Landesebene und dem fünften Platz auf Bundesebene.

Bürgermeister Manfred Härle verglich die Schule mit einem Rolls Royce, der zwölf Jahre von dem umsichtigen Chauffeur Emil Bauscher geführt worden sei. Die Entwicklungen, die Bauscher in dieser Zeit an der Schule in Gang gesetzt habe, hätten für ein ganzes Berufsleben gereicht, sagte er. Er habe neue Lernmethoden entwickelt, die Schule mit Wirtschaft und Handwerk vernetzt und nach Verbesserungspotenzial im Sozialverhalten der Schüler gesucht. Bauscher habe die Schule zu einer Vorzeigeschule entwickelt, in der sich Politiker die Klinke in die Hand gegeben hätten. Als sich die Schullandschaft dramatisch verändert habe und die Haupt- mit Werkrealschule zur Restschule zu verkümmern drohte, habe er neue Wege angestoßen, um nicht zusehen zu müssen, wie seine Schule langsam sterbe. Er habe auf die neue Schulform "Gemeinschaftsschule" gesetzt und damit einen steinigen Weg zu deren Realisierung auf sich genommen. Mit der aus Salem-Neufrach stammenden Bettina Schappeler habe man, so sagte Härle, eine kompetente Nachfolgerin gefunden. Er sei überzeugt, dass sie Bauschers erfolgreiche Arbeit fortsetzen werde.

Kurt Caspari vom Staatlichen Schulamt Markdorf schilderte Emil Bauscher als jemanden, der immer Vollgas gegeben habe. Mit dem kraftvollen Umbau der Salemer Schule habe er sein Meisterstück abgeliefert. Mit ihm gehe ein starker Kämpfer für eine starke Schule von Bord. Dass die Schule zu dem geworden ist, was sie heute ist, teilte Bauscher in seinen Abschiedsworten mit seinem Kollegium. "Die Erfolge, die wir einfahren konnten, braucht auch ein engagiertes Lehrerteam", erklärte er.

Zur Person

Emil Bauscher ist gebürtiger Markdorfer. Dort hat er mit 14 Jahren eine Lehre als Postbote begonnen und abgeschlossen. Danach erwarb er die Fachhochschulreife und wechselte in die Kommunalverwaltung. Dann nahm er an der Pädagogischen Hochschule Weingarten das Studium für das Lehramt auf. Nach verschiedenen Lehrerstellen bekam er 1990 die Schulleiterstelle an der Grund- und Hauptschule Immenstaad übertragen. Im Jahr 2005 wechselte er an die Haupt- und Werkrealschule Salem. Als sich abzeichnete, dass diese Schulart von Eltern und Schülern immer weniger nachgefragt wurde, setzte er sich für die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule ein. Diese wurde im Jahr 2014 mit einer fünften Klassenstufe in Betrieb genommen. (er)