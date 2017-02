Salem Goldene 7 setzt "the Wieler" beim Narrenball an erste Stelle

Goldene 7 setzt "the Wieler" beim Narrenball an erste Stelle

Der Narrenverein Goldene 7 hat in Mittelstenweiler einen Gala-Abend mit Stars und Sternchen gefeiert. Sogar Donald Trump ließ sich den Narrenball nicht entgehen.

Alle Ehre machten die Narren in Mittelstenweiler ihrem Namen Goldene 7. "Gala-Abend – Stars und Sternchen" lautete das Motto zum Narrenball im Dorfgemeinschaftshaus. Der Goldene Dichel – Dichel ist innen ausgebohrtes Fichtenstammholz zur Nutzung als Wasserleitungsrohr, daher der Name Dichelbohrer der Masken- und Häsgruppe des 1964 gegründeten Vereins – wurde an die erheiternd närrisch spielenden Akteure verliehen.

Mittelstenweiler ist auch außerhalb der Fasnet weitum bekannt für sein gekonnt und gut umgesetztes Theaterspiel im Dorf. Das Stimmungsquartett Lollypop heizte den Besuchern ein, Conferencier Uwe erteilte in die mit zahlreichen jungen Leuten besetzten Reihen und an die Partytische die Order: "La-Ola, Applaus, Klatschen, Schreien." Dies zum richtigen Dank an die Akteure auf der Bühne, die Präse Gerhard Urbanowski mit Narreneltern und knalliger Narrenmusik und "viel Spaß für gezielte Überraschungen" freigab.

Nummer um Nummer animierte Juliane mit ihrer Ansage zu heiterem Zuhören und -schauen, erweitert durch Laudationen vor den Spielszenen durch Madonna, Charly Chaplin, George Cloony, Jürgen von der Lippe, dem Lederhosensepp, Emmy Weinhaus, Marianne, Tobi und Michael Jackson. Eine pure Augenweide waren die Tanznummern: die elf Gardetänzerinnen aus Bermatingen in grüner und roter Punktierung in fantastischer Formation, die quirlige Kindergruppe vom Ort und die drei flott-fetzigen Rock'n'Roll-Tanzpaare. George Cloony hat mit den Moderatoren Juliane und Leonardo di Capri Mittelstenweilers High Society hinterfragt – den Rössle-Wirt Sam, die in wilder Ehe lebenden Narreneltern Bernadette und Klaus, Ortsreferentin Manuela Notheis und ihren First-Man Elmar, den Dramaturgen Rolf und Gattin Anneliese.

Klatsch war angesagt beim Promifriseur und seinem Team. "Beste Seifenoper us d'r Wieler" mit zwei Dorfschnallen, Heidi Klum, Florian Silbereisen und Helene Fischer sowie Mireille Mathieu. Deftig schmeckte mehr dem Koch Waschl als den drei Bügelflaschen-Trinkern die "Original Hausmacherrindssuppe von Hablinger". Gefährlich spannend mit Kiste und Vorhang wurde es bei der Magier-Show der Ehrlich Brothers mit ihren drei Assistentinnen Anja, Luzie und Paula. Auch die achtstimmige Playback-Gesangsshow mit Schrottsongs aus und Trommelschlägen auf Mülltonnen war ein effektvoller Knüller. Dann noch Donald Trumps Dankrede zur Aufmischung der Welt: "Nix isch gailer als Oberstenweiler", daher müssten die auch die Mauer bezahlen. Sie bekämen sie aber als "Schnäppchen – auf der Mauer, auf der Lauer". Präse Gerhard Urbanowskis Dank galt schließlich allen auf, vor und hinter der Bühne für den exzellenten Gala-Abend "in d'r Wieler" mit dem Auftritt der Wikinger-Musik als donnerndem Schlussakkord.