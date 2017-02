Salem-Rickenbach Gesamtsalmer Umzug: Wunderbares Fest im Rickenbacher Hennennest

Rund 800 Hästräger und Musikanten ziehen beim Gesamtsalemer Umzug durch Rickenbach. Bei Narren und Zuschauern herrscht ausgelassene Stimmung vor und nach dem Umzug.

Das gerade mal 260 Einwohner zählende Rickenbach wurde Sonntagnachmittag zum Mekka der Narren. Alle zwölf Salemer Narrenvereine gaben sich ein Stelldichein und formierten sich zusammen mit vier benachbarten Zünften vor großer Zuschauerkulisse zu dem alle zwei Jahre stattfindenden Gesamtsalemer Umzug.

Schon am frühen Morgen feierte Pfarrer und Dekan Peter Nicola im Salemer Münster mit den Narren die Sonntagsmesse. "Ich grüß euch all ihr Gäst, die ihr gekommen seid aus nah und fern – manche gezwungen, manche gern", rief Peter Nicola ins voll besetzte Gotteshaus. Die Botschaft Gottes verkündete er angesichts des besonderen Anlasses in Versen. Musikalisch brachte den Lobpreis auf Gott die Neufracher Lumpenkapelle "Wikinger" mit der Schlagermelodie "Aber Dich gibt's nur einmal für mich" dar. Der große Beifall am Ende des Gottesdienstes galt beiden: dem Pfarrer und den Musikanten um Dirigent Martin Stehle.

Die Narrenmesse war auch noch Gesprächsstoff beim anschließenden Zunftmeisterempfang im Rickenbacher Dorfgemeinschaftshaus. Mit schon strapazierter Stimme begrüßte Narrenpräsident Patrick Saile all die Großkopfteten: Max Markgraf von Baden mit Frau, den Landtagsabgeordneten Klaus Hoher, den Landvogt der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee, Michael Walser aus Nußdorf, und nicht zuletzt: Bürgermeister Manfred Härle. Auf ihn schoss er gleich eine närrische Spitze ab: "Wenn de Schultes nicht säße auf dem Stuhl, sondern er läge unterm Tisch, i dät grad glaube, dass des s'Fundament fürs neie Rothuus isch."

Und wie's einem guten Narr geziemt, legte sich Härles Gesicht dabei in Schmunzelfalten. Als Schirmherr sagte er: "Soll's werden heut ein wunderbares Fescht, im Rickenbacher Hennennest." Wie gseit, so isch es denn au worre.

Rund 800 Hästräger und Musikanten zogen in der dicht gesäumten Rickenbacher Ortsdurchfahrt an den guten gelaunten Zuschauern vorbei, trieben mit ihnen ihren Schabernack, ließen Konfetti über ihre Köpfe regnen und beglückten sie massenhaft mit Süßigkeiten. Schräge Musikantengruppen, allen voran die Rickenbacher Schalmeien, die Beurener Muuslochkombo oder die "Harmonie" Lippertsreute sorgten musikalisch für Stimmung. Die Zuschauer hakten die Arme ein und schunkelten wie ein wogendes Meer.

Nach dem rund einstündigen Spektakel feierten alle in den im Dorf eingerichteten Ess- und Trinkstuben und Bars.