Salem Georg Friedrich Händel  ein Choleriker, Genießer und Genie

Salem – Wie nähert man sich Georg Friedrich Händel, einem der größten und wichtigsten Barockkomponisten? Diese nicht leichte Aufgabe stellte sich der Dirigent Georg Mais als Autor und Sprecher in der Eröffnungsveranstaltung zum "Mozart Sommer Schloss Salem" mit dem Titel "Georg Friedrich Händel – Choleriker, Genießer und Genie" im Abtsalon des Schlosses.

Sich Händel als Privatmann, als Mensch, als Komponist und Geschäftsmann zu nähern, sei deshalb nicht leicht, weil es beispielsweise kaum Überlieferungen aus seinem Privatleben gibt; von auch damals unvermeidlichem Klatsch und Tratsch abgesehen. Informationen über Händels Liebesleben: Fehlanzeige. Händels aufbrausende, cholerische Art und seine ausgeprägte Neigung zu gutem Essen und Portwein, den er sich jeweils in Chargen von dutzend Gallonen liefern ließ, sei allerdings verbürgt, schmunzelte Mais.

Und seine Musik? Gerade diese tauge nicht, um den Menschen Händel zu verstehen, erläuterte Mais. Zwar weise kaum eine andere Musik als die von Georg Friedrich Händel alle die Charakteristika auf, die man mit dem Begriff Barockmusik assoziiere wie beispielsweise Festlichkeit, Klangfülle, Virtuosität und emotionale Ausdruckskraft und all das basierend auf handwerklicher Meisterschaft und klarer, übersichtlicher Form, so Mais. Aber: "In einer Epoche mit festgelegten gesellschaftlichen Strukturen und unendlichen weltlichen und religiösen Moralvorstellungen musste sich damals auch ein Komponist den Vorgaben anpassen", referierte Mais.

Wer sich, wie Georg Friedrich Händel, darüber hinaus auszeichnen wollte, der habe nur wenig Spielraum dafür zur Verfügung gehabt, schilderte Mais. Man habe zu jener Zeit kunstvolle Überschreitungen der Regeln nur dann geduldet, wenn man als Hörer die Orientierung nicht verlor und jede künstlerische Kreativität maßvoll blieb. Deshalb habe die Barockzeit nicht die jeweilige Seelenlage eines Komponisten zum Ausdruck gebracht, sondern sie sollte beim Hörer eine bestimmte Stimmungslage erzeugen, erklärte Mais.

"Wer in Händels Musik ein Spiegelbild seiner Persönlichkeit sucht, der irrt", konstatiert Mais und lieferte ein Beispiel: Wenn Samson, der Held seines gleichnamigen Oratoriums, in eine erschütternde Klage über seine aufkommende Blindheit ausbricht, dann sei das nicht Händels Verzweiflung über sein eigenes Schicksal, sondern viel mehr die geniale Handhabung künstlerischer Mittel zur Darstellung der Handlung, erklärte Mais. "Und genau das ist es, was die Qualität seiner Musik für mich ausmacht", stellte Mais fest.

Was bleibe sei Händels künstlerische Vita, denn sein unermüdliches, künstlerisches Schaffen habe natürlich an allen Stationen seines Lebens Spuren hinterlassen. Mais schilderte die Fürsprache des Herzogs von Sachsen Weißenfels zur guten musikalischen Ausbildung, nachdem dieser den achtjährigen Händel beim Improvisieren an der Orgel gehört hatte. Mais berichtete über Händels lebhafte Zeit am Opernhaus am Gänsemarkt in Hamburg, seine beschwerliche Reise zum Opernstudium nach Italien und seine dortigen großen Erfolge mit seiner Improvisationskunst an der Orgel und insbesondere durch den Erfolg seiner Oper Agrippina. Händels Zeitreise ging weiter über die Anstellung als Kapellmeister beim Kurfürst von Hannover und der baldigen Auswanderung nach London.

Mais schilderte die wechselhaften Jahre als Opernunternehmer am Londoner Haymarket, die Schwierigkeiten durch die aufkommende Betteloper und Adelsoper sowie die finanziellen Schwierigkeiten durch extrem teure Kastraten und Primadonnen, die Händel in Europa anheuerte und schließlich zum Niedergang der Italienischen Oper in London führte. Damit sei aber die Karriere Händels nicht beendet gewesen, der sich von der teuren Oper abwandte und sehr erfolgreich als Komponist von 32 Oratorien einen exzellenten Namen machte, von denen "The Messiah" als sein berühmtestes Werk und größtes Oratorium gilt.

Auf angenehme und virtuose Weise wurde Mais' Vortrag von Frank Michael (Altblockflöte) und Andreas Grün (Konzertgitarre) mit zwei Sonaten für Blockflöte und Cembalo (Opus 1, Nr. 4 in a-Moll und Nr. 11 in F-Dur) ergänzt. Grün spielte zudem virtuos die Partita Nr. 7 in D-Dur für Gitarre solo (im Original für Calichon) von Giuseppe Antonio Brescianello. Der Italiener Brescianello, ein Zeitgenosse Händels, stammte aus Bologna und übernahm 1716 die Nachfolge von Johann Christoph Pez als Musikdirektor und als "Maître des concerts de la chambre" am Württembergischen Hof in Stuttgart.

Zu den Personen

Georg Mais ist Dirigent und Künstlerischer Leiter des Mozart Sommers Schloss Salem.

ist Dirigent und Künstlerischer Leiter des Mozart Sommers Schloss Salem. Frank Michael

aus Kirchzarten bei Freiburg studierte in Frankfurt Flöte, war zehn Jahre Dozent für Tonsatz in Frankfurt und Dozent für Formenlehre und Neue Musik in Mannheim und Heidelberg. Seit 1985 ist er Künstlerischer Leiter der "Camerata Instrumentale Freiburg". Andreas Grün hat nach dem Schulmusikstudium in Karlsruhe und Gitarrenstudium in Wien bei Wolfgang Rihm und Rudolf Kelterborn Komposition studiert. Er trat über 20 Jahre als Solist und Kammermusiker auf und unterrichtet jetzt an der Musikhochschule Trossingen Gitarre.

