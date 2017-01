Salem Genossenschaft als Rettung

Ein knappes Jahr nach dem Kauf des Gasthofs "Rössle" in Mittelsteinweiler ziehen die Macher eine erste Bilanz. Sie gründeten damals eine Genossenschaft, um den Gasthof übernehmen zu können. 3000 Stunden wurden seither in Eigenleistung erbracht.

Salem – Ohne diese Idee gäbe es den Gasthof "Rössle" nicht mehr: Im vergangenen Jahr gründete sich eine Genossenschaft zum Kauf des Gasthauses im Salemer Teilort Mittelstenweiler. Offiziell zieht die Genossenschaft zwar erst in zwei bis drei Monaten erstmals Bilanz. Vorweg zogen Jürgen Öttel und Georg Mack im Gespräch mit dem SÜDKURIER sowie der Pächter Sem-Japhet Kanzinger ein positives Resümee. Trotzdem erachtet es Jürgen Öttel im Nachhinein ob des hohen Arbeitsaufwands, der an dem Gebäude zu leisten war und noch zu leisten ist, für fraglich, "ob wir das noch einmal schultern würden". Nicht von ungefähr hob auch Bürgermeister Manfred Härle diese Initiative in seiner Rede beim Neujahrsemfang als besonders anerkennenswert hervor.

Allein die Finanzierung auf die Beine zu stellen, stellt schon einen beachtenswerten Kraftakt dar. 570 000 Euro mussten allein für den Erwerb des Anwesens auf den Tisch geblättert werden. 110 000 Euro wurden bisher in die notwendigen Sanierungen gesteckt. "Und wir sind noch nicht fertig", erklärt Jürgen Öttel. Demnächst sollen die Wohnräume im Obergeschoss zu einer weiteren Ferienwohnung umgebaut werden. Dann verfügt das "Rössle" über acht bis zehn Gästebetten. Weiter muss der Außenzugang zu den Ferienwohnungen erneuert, und der Biergarten muss aufgehübscht werden. Auch am Stadel, der zu den ältesten Gebäuden von Mittelstenweiler zählt und in dem Sem-Japhet Kanzinger größere Feste wie Jugenddiscos, Oktoberfest oder Hochzeiten ausrichtet, ist noch einiges zu machen.

Auch bei den noch anstehenden Arbeiten setzt Öttel wieder auf das ehrenamtliche Engagement der Wielemer. Bisher haben sie rund 3000 Stunden Eigenleistung erbracht. Zum Helferkreis gesellten sich auch Leute, die nicht Mitglied in der Genossenschaft sind. 160 Mitglieder hat die Genossenschaft. Sie haben insgesamt 556 000 Euro Eigenkapital eingebracht. Für die Sanierungsmaßnahmen wurde ein Kredit in Höhe von 200 000 Euro aufgenommen. Bis Ende dieses Jahres will man die wichtigsten Arbeiten erledigt haben. "Dann kann es in den Normalbetrieb übergehen", sagt Öttel. Mit der ersten Dividendenausschüttung müssen sich die Genossenschaftsmitglieder allerdings noch etwas gedulden. "In vier bis fünf Jahren werden wir in die Gewinnzone kommen", rechnet Öttel. Und dann werde man auch die Genossenschaftsmitglieder am Erfolg beteiligen können.

Nach einem Dreivierteljahr ist Pächter Sem-Japhet Kanzinger schon recht zufrieden damit, wie e im "Rössle" läuft. Der erfahrene Gastronom, der schon in der halben Welt herumgekommen ist, weiß, dass es nicht einfach ist, sich einen Namen zu machen. Aber er hat sein Rezept gefunden. "Man muss ein angenehmes Ambiente bieten, man muss freundlich sein, eine gute Küche bieten", sagt er. Außerdem hat Sem-Japhet Kanzinger sein Ohr immer nah an seinen Gästen und reagiert auf deren Wünsche. So hat er beispielsweise zum Jahresbeginn seine Karte für vegetarische und vegane Gerichte erweitert. Daneben hat er auch seine besonderen Spezialitäten wie Ochsenbäckle, saure Leber oder Zwiebelrostbraten.

Seine Strategie scheint aufzugehen. "Ich habe mittlerweile schon eine ganz ordentliche Stammkundschaft", sagt er. Besonders aber freut er sich zusammen mit dem Genossenschaftsvorstand, der sich aus Jürgen Öttel, Georg Mack und Elmar Notheis zusammensetzt, dass das Rössle von der Wielemer Bevölkerung gut angenommen wird. "Insbesondere für sie", ruft Jürgen Öttel in Erinnerung, "haben wir uns ja bemüht, das einzige Wirtshaus am Ort als Treffpunkt und Kommunikationsplattform zu erhalten." Dass dieser Bedarf vorhanden ist, zeigt sich daran, dass der Stammtisch kaum einmal verwaist ist. Besonders am Freitagabend und am Sonntagmorgen heißt es hier eng zusammenrücken. "Da sind immer so rund zwei Dutzend Leute da", erzählt der Rössle-Wirt. Mittlerweile hat sich auch ein Senioren-Stammtisch etabliert, der einmal im Monat zusammenkommt, und ein Junioren-Stammtisch hat sich auch schon gebildet. Und alle zwei Monate gibt es auch einen Genossenschafts-Stammtisch.

Augenblicklich schmiedet Kanzinger seinen Fastnachtsfahrplan. Fest steht, dass sich am Mittwoch vor dem Schmutzigen Donnerstag dem Hemdglonkerumzug Ramba Zamba im Rössle anschließen wird. Und am Schmutzigen Donnerstag herrscht hier durchgehend Tag der offenen Tür mit Barbetrieb. Für Aschermittwoch steht auch der Speiseplan schon weitgehend fest: Fisch, Schnecken, Muscheln, Kuttle.

Das Wirtshaus

Das "Rössle" ist im Salemer Teilort Mittelstenweiler seit über einem halben Jahrhundert eine Institution. 1960 setzten Anneliese und Josef Merk der wirtshauslosen Zeit in Mittelstenweiler ein Ende und eröffneten auf ihrem landwirtschaftlichen Anwesen an der Bergstraße eine Gastwirtschaft. 1996 übernahm Tochter Martina zusammen mit ihrem Mann Bruno Karch die Gastwirtschaft. 2012 bauten sie den Stadel zur Festscheuer um. Noch im selben Jahr erwarben Michael Ummenhofer und Wenke Rapp die Gastwirtschaft und führten sie weiter. 2015 boten sie das Anwesen zum Verkauf an. Daraufhin gründete sich aus der Dorfbevölkerung eine Initiative zur Gründung einer Genossenschaft zum Erwerb des Anwesens, um das Wirtshaus im Dorf zu erhalten. (er)