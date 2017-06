Salem Gemeinschaftsschule: Salemerin Bettina Schappeler soll Rektorin werden

Gemeinderat und Schule haben sich auf eine Wunsch-Nachfolgerin für Rektor Emil Bauscher festgelegt: Bettina Schappeler soll die Leitung der Gemeinschaftsschule Salem übernehmen, wenn Bauscher zum Ende des Schuljahrs in den Ruhestand geht. Schappeler stammt aus Salem und arbeitet seit fast 13 Jahren an der Schule Schloss Salem. Das letzte Wort hat das Oberschulamt, das für die Bestellung der Rektoren zuständig ist.

Salem – Noch ist die Entscheidung nicht in trockenen Tüchern, aber in Salem vor Ort ist man sich einig. Geht es nach dem Gemeinderat und den Akteuren an der Gemeinschaftsschule des Bildungszentrums Salem, so wird eine Gymnasiallehrerin die Nachfolge von Rektor Emil Bauscher antreten. Der 66-Jährige geht bekanntlich mit Ablauf des Schuljahres in Pension.

Die "Neue" heißt Bettina Schappeler und ist ein Salemer, genauer gesagt ein Neufracher Eigengewächs. Ihr Vater war Kommandant der Neufracher Wehr und ist deren Ehrenkommandant. Diese Ortsnähe allein ist aber nicht der Grund, warum Bürgermeister Manfred Härle geradezu begeistert über diese Personalie ist. Bettina Schappeler arbeitet seit fast 13 Jahren an der Schule Schloss Salem und ist derzeit Unterrichtsleiterin der Mittelschule und damit für die Gymnasiasten der Klasse 8 bis 10 zuständig. Dass sich eine Pädagogin der privaten Internatsschule um die Leitung einer Gemeinschaftsschule bewirbt, kommt sicher nicht alle Tage im Land vor. In Salem passt eine Schulleiterin mit Qualifikation und Know-how im Gymnasialbereich aber ideal zur angepeilten Schulentwicklung. Die Gemeinschaftsschule will ab dem Schuljahr 2020/21 auch das Abitur anbieten; der Gemeinderat unterstützt diesen Kurs (wir berichteten).

"Ja, wir haben uns einstimmig für Frau Schappeler entschieden", erklärt Manfred Härle auf Nachfrage. Bettina Schappeler habe sich am Dienstag in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vorgestellt und sich "hervorragend präsentiert", so der Bürgermeister. Mehr noch: "Ich bin mir absolut sicher, dass das die richtige Entscheidung ist." Diese allerdings liegt in letzter Konsequenz beim Oberschulamt, das für die Bestellung von Rektoren zuständig ist.

Da sich unbestätigten Informationen nach auch die Schulkonferenz der Gemeinschaftsschule, also Elternvertreter und Lehrerkollegium, am Donnerstagabend für Bettina Schappeler entschieden haben, kann es als relativ sicher gelten, dass die Entscheidung zugunsten der Salemerin ausfällt, zumal es keinen Mitbewerber um den Posten (mehr) gibt. Ein anderer Kandidat stieg während des Bewerberverfahrens aus.

Damit würde die Wunschkandidatin vieler Anhänger der Gemeinschaftsschule in Salem in die Führungsrolle gebracht, die nach dem erfolgreichen Engagement von Emil Bauscher adäquat besetzt sein muss. Als klar war, dass Bauscher nach Ablauf dieses Schuljahres in Pension gehe, habe er "doch die eine oder andere Nacht unruhig geschlafen", lässt Bürgermeister Härle durchblicken. Aus diesem Grund habe er auch nichts dem Zufall überlassen und die Bewerberlage abwarten wollen. Kurzum: "Ich habe Frau Schappeler konkret angesprochen und sie zu dieser Bewerbung ermutigt", erklärt Manfred Härle. Denn sie bringe alles mit, was für die Leitung der Gemeinschaftsschule notwendig sei – von einer hochkarätigen Qualifikation bis hin zu einem großem Erfahrungsschatz.

Damit meint Härle wohl nicht zuletzt die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe, die die Gemeinde wünscht und mitträgt. Dass es, vor allem aus der Salemer CDU heraus, auch kritische Stimmen gibt, ist kein Geheimnis. Mit 92 Anmeldungen von Fünftklässlern für das nächste Schuljahr an der Gemeinschaftsschule können wieder vier Klassen in diesem Jahrgang eingerichtet werden. Nach Aussage des Kultusministeriums auf eine SPD-Landtagsanfrage im September ist für die Genehmigung einer Oberstufe an einer Gemeinschaftsschule eine stabile Vierzügigkeit ein wesentliches Prognosekriterium. Diese Voraussetzung erfüllt Salem.

Gemeinschaftsschule

Die Gemeinschaftsschule Salem wurde vor drei Jahren eingerichtet und war in der ersten Zeit politisch umstritten. Höchstes Lob für sein Konzept erhielt Rektor Emil Bauscher in den vergangenen Monaten innerhalb des bundesweiten Schulwettbewebs "Starke Schule". Nachdem Salem sich den Landessieg geholt hatte, vertrat es Baden-Württemberg beim Bundesfinale und holte sich in Berlin vor wenigen Wochen Platz fünf. "Dieser fünfte Platz ist für die Zeit, in der wir die Gemeinschaftsschule aufgebaut haben, einfach phantastisch", kommentierte Rektor Emil Bauscher diesen vorderen Platz im Bundesfinale des größten deutschen Schulwettbewerbs hoch zufrieden. Die Gemeinschaftsschule umfasst augenblicklich die Klassen 5 bis 7 und wird von 259 Schülern besucht. Der Auswärtigenanteil beträgt 49,8 Prozent. Aus der Gemeinde Salem selbst stammen 129 Schülerinnen und Schüler, aus Uhldingen-Mühlhofen 39, aus Frickingen 21, aus Heiligenberg 19, aus Deggenhausertal 15, aus Markdorf elf, aus Überlingen zehn, aus Bermatingen neun, aus Meersburg und Hagnau jeweils zwei und aus Herdwangen-Schönach und Oberteuringen jeweils einer. (er/mba)